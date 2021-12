fot. PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United w sobotę w meczu Premier League mierzył się z Norwich City. Czerwone Diabły wygrały ostatecznie 1:0. W trakcie spotkania kłopoty z oddychaniem miał natomiast Victor Lindelof, do czego odniósł się po meczu David De Gea.

Manchester United mierzył się w sobotę na Carrow Road z Norwich City

Victor Lindelof jest kolejnym po Christianie Eriksenie i Sergio Aguero zawodnikiem z kłopotami z oddychaniem

Na temat reprezentanta Szwecji wypowiedział się bramkarz Czerwonych Diabłów

De Gea zmartwiony kłopotami zdrowotnymi Lindelofa

Manchester United wygrał drugie z rzędu spotkanie pod wodzą Ralfa Rangnicka. Aktualni wicemistrzowie Anglii wywalczyli pełną pulę dzięki bramce zdobytej przez Cristiano Ronaldo. Kibice Man Utd mogli jednak być zaniepokojeni ze względu złe samopoczucie Victora Lindelofa.

Szwedzki zawodnik w pewnym momencie meczu przykucnął, co sprawiło, że natychmiast podbiegli do niego pozostali zawodnicy Manchesteru United i klubowi lekarze. Kilka minut później piłkarz został zabrany do szatni.

– Widzieliśmy już sytuacje z Eriksenem i Aguero. Oczywiście jest to przerażające, gdy widzisz, że zawodnik osłabł na boisku. Mam nadzieję, że z nim wszystko będzie dobrze. W takich sytuacjach piłka nożna schodzi na dalszy plan. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo – powiedział David De Gea cytowany przez Daily Mail, które powołało się na Sky Sports.

Lindelof dołączył do ekipy z Old Trafford latem 2017 roku z Benfiki Lizbona. Suma transakcji wyniosła wówczas 35 milionów euro. Jak na razie zawodnik wystąpił w szeregach Man Utd łącznie w 179 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i sześć asyst.

