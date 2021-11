Jesse Lingard może zimą zmienić barwy klubowe. Manchester United jest gotowy sprzedać piłkarza za 10 milionów funtów, twierdzi The Sun. Tym samym sternicy Czerwonych Diabłów są gotowi obniżyć cenę za zawodnika o połowę względem oczekiwań, które miał za piłkarza latem.

Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Manchester United może już w styczniu rozstać się z Jesse Lingardem

Ofensywny piłkarz ma umowę ważną z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku

The Sun sugeruje, że aktualnie wicemistrzowie Premier League mogą sprzedać 28-latka za 10 milionów funtów

Lingard zimą może zmienić klub

Jesse Lingard ma kontrakt ważny z Manchesterem United tylko do końca czerwca przyszłego roku. Chociaż decydenci ekipy z Old Trafford mieli plan, aby zatrzymać piłkarza w klubie na dłużej, to sam zawodnik inaczej widzi swoją przyszłość.

Lingard w tym sezonie zaliczył zaledwie osiem występów w koszulce Czerwonych Diabłów. Chociaż w powszechnej opinii ciężko pracuje na treningach, to i tak jest daleki od gry w wyjściowym składzie Man Utd, przegrywając rywalizację o miejsce w składzie między innymi z Cristiano Ronaldo.

W kontekście zmiany pracodawcy przez Lingarda w angielskich mediach najczęściej mówi się o transferze zawodnika do West Hamu United. Piłkarz ma bardzo dobre relacje z trenerem Davidem Moyesem, z którym dobrze współpracował, będąc wypożyczonym do teamu z London Stadium.

Lingard nie ukrywa, że bardzo zależy mu na grze na przyszłorocznym mundialu w Katarze. Jednocześnie ten cel determinuje zawodnika do tego, aby znaleźć klub, w którym będzie mógł liczyć na regularne występy.

Man Utd ma natomiast nadzieję, że chęć pozyskania zawodnika wyrazi także Newcastle United, dysponujący dużymi środkami finansowymi na wzmocnienia, dzięki czemu władze Czerwonych Diabłów mogłoby sprzedać Lingarda nieco drożej.

