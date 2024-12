Ruben Amorim o Rashfordzie. Jasno postawił sprawę

fot. Mark Pain / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim skomentował odstawianie na boczny tor Marcusa Rashforda

Manchester United jest ostatnio wyraźnie w kryzysie. Ekipa z Odl Trafford co prawda pokonała w połowie grudnia Manchester City (2:1). Później jednak gracze Czerwonych Diabłów ponieśli trzy z rzędu porażki. Ogólnie w żadnym z czterech ostatnich spotkań okazji do gry nie otrzymał Marcus Rashford. Stanowisko w sprawie wyraził menedżer angielskiej ekipy, który został zapytany o sytuację reprezentanta Anglii przez jednego z dziennikarzy.

– Myślę o zespole, a ty dużo myślisz o Marcusie. Chcę po prostu wygrać ten mecz – powiedział wprost Ruben Amorim cytowany przez BBC Sport.

Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że niebawem Rashford pożegna się z Man Utd. Chętnych na jego usługi nie brakuje. Piłkarz był już łączony między innymi z takimi ekipami jak: FC Barcelona czy Paris Saint-Germain.

27-latek to wychowanek Czerwonych Diabłów, mający umowę ważną z klubem z Anglii do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 55 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 24 meczach, notując w nich siedem trafień. Ponadto na koncie Rashforda są trzy asysty. Ogólnie w ekipie z Old Trafford piłkarz zaliczył łącznie 426 spotkań. Zdobył w nich 138 meczów, notując też 63 kluczowe podania.

