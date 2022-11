fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United zamierza przed końcem obecnego sezonu aktywować klauzulę w kontrakcie Marcusa Rashforda, która przedłuża współpracę między stronami o kolejne dwanaście miesięcy. Docelowo “Czerwone Diabły” chcą dogadać się w sprawie wieloletniej umowy.

Kontrakt Marcusa Rashforda wygasa po sezonie

Manchester United reaguje na zainteresowanie PSG i zamierza aktywować klauzulę

“Czerwone Diabły” chcą podpisać z Anglikiem wieloletnią umowę

Manchester United kupuje sobie czas

Po nieudanym poprzednim sezonie przyszłość Marcusa Rashforda stanęła pod znakiem zapytania. Najczęściej był on jedynie rezerwowym Cristiano Ronaldo, co nie do końca mu się podobało. Media przekonywały, że napastnik może zakończyć swoją przygodę z Manchesterem United, lecz przybycie Erika ten Haga zmieniło jego sytuację o 180 stopni.

W obecnej kampanii Anglik jest czołową postacią ofensywy “Czerwonych Diabłów”. W 15 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił siedem bramek, do których dołożył trzy asysty. Rashford cieszy się olbrzymim zaufaniem holenderskiego menedżera, który chce zatrzymać go w zespole na dłużej.

Kontrakt reprezentanta Anglii z klubem z Old Trafford obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Od pewnego czasu prowadzone są rozmowy w sprawie jego przedłużenia, lecz nie przyniosły one dotychczas satysfakcjonujących rezultatów. Manchester United zamierza tym samym aktywować specjalną klauzulę w umowie napastnika, która pozwala kontynuować współpracę na kolejne dwanaście miesięcy.

“Czerwone Diabły” chcą tym samym ugrać sobie nieco więcej czasu, aby sfinalizować negocjacje kontraktowe. Jest to również reakcja na doniesienia o zainteresowaniu Paris Saint-Germain. Mistrz Francji chciałby mieć Rashforda w swoich szeregach, a już za niespełna dwa miesiące mógłby rozpocząć z nim rozmowy. Manchester United nie zamierza do tego dopuścić.

