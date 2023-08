Manchester United zakończył już wewnętrzne dochodzenie w sprawie zawieszonego w prawach gracza Masona Greenwooda, ale decyzja odnośnie do jego przyszłości nie została jeszcze podjęta. Czerwone Diabły w środę wydały oficjalny komunikat związany z 21-letnim Anglikiem.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood jest zawieszony po tym, jak został oskarżony o gwałt oraz napaść seksualną

Zarzuty przeciwko Anglikowi jednak wycofano, bo osoba pokrzywdzona zrezygnowała z zeznań

Manchester United prowadził własne dochodzenie w tej sprawie, ale nie podjął jeszcze deczyzji

Man United z aktualizacją odnośnie do sytuacji Greenwooda

Mason Greenwood jest zawieszony przez Manchester United od momentu, kiedy został oskarżony o gwałt i napaść seksualną na swoją partnerkę. W lutym zarzuty przeciwko Anglikowi niespodziewanie wycofano z powodu faktu, że osoba pokrzywdzona zrezygnowała z zeznań.

Nie oznacza to, że piłkarz jest niewinny. Klub z Old Trafford prowadził własne dochodzenie w tej sprawie, które już oficjalnie zakończył. Czerwone Diabły wbrew medialnym doniesieniom nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, co wyjawiły w swoim najnowszym oświadczeniu.

Pełna treść komunikatu Manchesteru United

“Po wycofaniu wszystkich zarzutów przeciwko Masonowi Greenwoodowi w lutym 2023 roku, Manchester United przeprowadził dokładne wewnętrzne dochodzenie w sprawie postawionych mu zarzutów.

Opierało się ono na obszernych dowodach i informacjach, które nie były dostępne publicznie. Klub wysłuchał wielu osób bezpośrednio zaangażowanych lub znających sprawę.

W całym procesie dobro i perspektywa domniemanej ofiary były kluczowe dla dochodzeń klubu i szanujemy jej prawo do anonimowości przez całe życie.

Mamy również obowiązki wobec Masona jako pracownika, jako młodej osoby, która była w klubie od siódmego roku życia oraz szanuje fakt, że ze swoją partnerką zostali rodzicami.

Faza ustalania faktów w naszym wewnętrznym dochodzeniu została oficjalnie zakończona i jesteśmy na końcowym etapie podejmowania decyzji w sprawie przyszłości Masona.

Wbrew spekulacjom mediów, decyzja ta nie została jeszcze podjęta i jest obecnie przedmiotem intensywnych wewnętrznych rozważań. Odpowiedzialność ostatecznie spoczywa na dyrektorze generalnym.

Po podjęciu decyzji zostanie ona zakomunikowana i wyjaśniona wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom klubu.

To była trudna sprawa dla wszystkich związanych z Manchesterem United i rozumiemy silne opinie, które wywołała w oparciu o częściowe dowody w domenie publicznej. Prosimy o cierpliwość, ponieważ pracujemy nad ostatnimi etapami tego starannie przemyślanego procesu”.