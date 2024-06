Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man United rezygnuje z pomysłu zatrudnienia Garetha Southgate’a

Manchester United wciąż nie podjął wiążącej decyzji ws. przyszłości Erika ten Haga. Mimo to w gabinetach dyrektorów oraz właścicieli trwają poszukiwania ewentualnego następcy Holendra. Przez ostatnie tygodnie w gronie potencjalnych przyszłych menadżerów Czerwonych Diabłów wymieniało się m.in. Garetha Southgate’a, Thomasa Tuchela oraz Mauricio Pochettino. Według brytyjskich mediów faworytem numer 1 był selekcjoner reprezentacji Anglii, lecz aktualnie w tej sprawie nastąpił niemały zwrot akcji.

Z doniesień portalu The Mirror dowiadujemy się, że Manchester United powoli traci zainteresowanie selekcjonerem Synów Albionu. Ma to związek przede wszystkim z niekorzystnymi terminami dla klubu, które komplikuje Euro 2024. Ponadto angielska federacja myśli nad przedłużeniem umowy z trenerem, która wygasa w grudniu tego roku. Na tę chwilę rozmowy ws. ewentualnego nowego kontraktu zostały wstrzymane, a temat powróci w momencie zakończenia Mistrzostw Europy.

Manchester United nie chce tyle czekać, bowiem turniej zakończy się w połowie lipca, co będzie pokrywało się z przygotowaniami do nowego sezonu. Wszystko wskazuje więc na to, że Gareth Southgate odpadł z wyścigu o fotel trenera klubu z Old Trafford.

Czerwone Diabły poprzedni sezon zakończyły na 8. miejscu w Premier League. Awans do europejskich pucharów wywalczyli dzięki zwycięstwu w Pucharze Anglii. W finale na Wembley pokonali (2:1) faworyzowany Manchester City. Erik ten Hag rolę szkoleniowca drużyny pełni od sezonu 2022/2023, a jego umowa obowiązuje jeszcze przez rok.