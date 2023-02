fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola nie popada w euforię

Wyścig o mistrzostwo Anglii zapowiada się w tym sezonie bardzo emocjonująco. Wygląda na to, że Manchester City zażegnał już największe problemy i wrócił do dyspozycji z poprzednich lat. Zadyszkę złapał natomiast Arsenal, który stracił pokaźną przewagę nad “Obywatelami”. W środę obie ekipy zmierzyły się na Emirates Stadium w hicie Premier League.

W pierwszej połowie Kanonierzy zdominowali Manchester City, choć na przerwę piłkarze schodzili z wynikiem 1-1. Po zmianie stron mistrzowie Anglii radzili sobie nieco lepiej i przypieczętowali zwycięstwo na obcym terenie.

– W pierwszej połowie frustrowała mnie moja taktyka. Próbowałem czegoś nowego i było to okropne. W drugiej połowie byliśmy sobą. Przed przerwą dużo walczyliśmy, żeby kontrolować to, co chcemy robić. Dlatego cierpieliśmy, a Arsenal był znacznie lepszy – mówi Pep Guardiola.

Manchester City wygrał 3-1 i znalazł się na szczycie tabeli Premier League, zrównując się z Arsenalem dorobkiem punktowym. Kanonierzy mają do rozegrania jeden mecz więcej, dlatego Guardiola wciąż traktuje swoich rywali jak lidera.

– Oni mają jedno spotkanie rozegrane mniej, więc zakładam, że wciąż są na czele ligowej tabeli. Ale mogliśmy przyjechać tutaj kilka tygodni wcześniej, mając osiem czy dziewięć punktów straty. Gdybyśmy przegrali to kwestia mistrzostwa byłaby już praktycznie rozstrzygnięta. Biorąc pod uwagę fakt, że pogubili trochę punktów, mieliśmy okazję się zbliżyć. Wygraliśmy mecz i jesteśmy w grze. Kwestia tytułu rozstrzygnie się w ostatnich ośmiu czy dziesięciu kolejkach – uważa hiszpański menedżer.

