Luke Shaw skomentował pozostanie Erika ten Haga

Miniony sezon nie zakończył się po myśli Manchesteru United. Zaczęto przez to w mediach spekulować, że „Czerwone Diabły” zakończą współprace z Erikiem ten Hagiem. Finalnie holenderski szkoleniowiec pozostanie na Old Trafford. 54-latek podpisał z klubem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

W ostatniej rozmowie z „tribalfootball.com” decyzję Manchesteru United postanowił skomentować Luke Shaw. Angielski defensor zdradził, że wszyscy są zadowoleni z tego faktu. 28-latek dodał, że rozmawiał ostatnio z Erikiem ten Hagiem i był przekonany, że Holender nadal będzie prowadził drużynę „Czerwonych Diabłów”.

– Wszyscy są zadowoleni, że zostaje. Rozmawiałem z nim ostatnio kilka razy. Nie była to niespodzianka. Wiadomo było, że przedłuży kontrakt. Wszyscy są zadowoleni. Spójrzmy na dwa ostatnie lata. W każdym sezonie zdobywał trofeum. Odniósł już jakiś sukces i na pewno sporo przed nami – powiedział Luke Shaw.

Obecnie zawodnika Manchesteru United przebywa wraz z reprezentacją Anglii na EURO 2024. „Synowie Albionu” już w środę rozegrają spotkanie półfinałowe z Holendrami. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Luke Shaw od pierwszych minut pojawi się na boisku. Warto zaznaczyć, że 28-latek jeszcze w trakcie turnieju dochodził do siebie po doznanej kontuzji w trakcie sezonu klubowego.

