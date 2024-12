Łukasz Fabiański po przegranym meczu z Arsenalem powiedział kilka słów na temat swojej przyszłości w rozmowie przed kamerami "Viaplay". 39-latek wskazał to, na czym się aktualnie skupia.

Łukasz Fabiański

Fabiański o przyszłości, powiedział na czym się skupia

Łukasz Fabiański wraz ze swoim West Hamem przegrał wczoraj z Arsenalem w derbach Londynu. Kanonierzy strzelili Młotom aż pięć goli, co uznać trzeba za bardzo sporą liczbę, bowiem aż cztery z tych trafień wpadło po sobie i w bardzo krótkim czasie. Nie może więc dziwić przybicie i frustracja w zespole West Hamu.

Po meczu jednak przed kamerami Viaplay stanął Łukasz Fabiański. Polski bramkarz w meczu z Arsenalem nie miał zbyt wiele do powiedzenia, ale w końcówce pierwszej połowy sprokurował rzut karny po faulu na Gabrielu. Polski bramkarz właściwie znokautował gracza rywala. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Do sytuacji odniósł się w rozmowie z Viaplay. – Faul był i nie ma co więcej na ten temat dodawać. Byłem skupiony tylko na piłce, chciałem piąstkować, a skończyło się inaczej – powiedział były reprezentant Polski.

– Podchodzę do przyszłości bardzo spokojnie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby być cały czas zdrowym. Cały czas mam ogromną frajdę z gry w piłkę. Skupiam się na codziennej pracy, chcę być gotowy na wszystkie możliwości. Swojego podejścia nie zmieniam, zobaczymy co pokaże czas – dodał Fabiański.

Umowa Łukasza Fabiańskiego z West Hamem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. 39-latek w tym sezonie rozegrał osiem spotkań.

