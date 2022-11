Źródło: AS

Źródło: AS

Pressfocus Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui rozpoczął oficjalnie pracę w Wolverhampton. Hiszpan przyznał, że był blisko tego klubu już sześć lat temu.

Wolverhampton od dzisiaj formalnie prowadzi Julen Lopetegui

Hiszpan potwierdził, że na Molineux Stadium mógł trafić kilka lat wcześniej

Celem 56-latka jest utrzymanie drużyny w Premier League

Wolverhampton przeznaczone Hiszpanowi

Od kilku tygodni Wolverhampton starało się o to, aby drużynę, którą wcześniej prowadził Bruno Lage, przejął Julen Lopetegui. Hiszpan negocjował z Wilkami, ale nie doszło do porozumienia. Te zostało wypracowane jakiś czas później i 56-latek został szkoleniowcem klubu z siedzibą na Molineux Stadium. Jak się okazało, Lopetegui był już kiedyś bliski przejęcia Wolverhampton.

– Sześć lat temu, praktycznie jeden dzień przed objęciem stanowiska selekcjonera reprezentacji, byłem w samolocie, który miał przylecieć do Wolverhampton. Ale to prawda, że tamta historia została odłożona na później, bo zdaje się, że los znowu kazał nam być razem. W tym przypadku jesteśmy tu z zamiarem, że pomożemy im – powiedział Hiszpan. W momencie, o którym wspomniał Lopetegui, Wolverhampton grało jeszcze w Championship. Teraz 56-latek ma zrobić wszystko, aby Wilki nie wróciły na drugi poziom rozgrywkowy. Aktualnie zespół jest na dnie tabeli Premier League.

– Celem, jaki mamy w sytuacji, w której się znajdujemy, jest bez wątpienia uratowanie drużyny. To będzie skomplikowane i złożone zadanie, ale ekscytujące i motywujące nas do przekonania chłopaków, że sobie poradzą. I że są w stanie pokazać swoją najlepszą twarz i najlepszą wersję – przekazał opiekun Wolverhampton, które do bezpiecznej strefy traci cztery punkty.

Czytaj także: Ronaldo ma rację i się myli. Portugalczyk burzy swój pomnik