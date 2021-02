Liverpool is blue! The Reds stracili kapitana

Piłkarze Liverpoolu przegrali już siódmy mecz w tym sezonie Premier League. Tym razem podopieczni Juergena Kloppa musieli uznać wyższość Evertonu, który wygrał 2:0.

Sobotni hit 25. kolejki Premier League to bez wątpienia derby Merseyside na Anfield. Dodatkowych emocji dostarczał fakt, że szósty Liverpool i siódmy Everton dzieliły w tabeli ledwie trzy punkty. Zdecydowanym faworytem bukmacherów byli The Reds, ale w takim meczu mogło zdarzyć się wszystko.

Błyskawiczne otwarcie wyniku

Od samego początku Everton ruszył do ataku i chciał zaskoczyć przeciwnika. Duże zaangażowanie i ofensywne podejście zaowocowało objęciem prowadzenia już w trzeciej minucie. Abdoulaye Doucoure zagrał futbolówkę głową do Jamesa Rodrigueza, który wykonał idealnie wymierzone podanie w kierunku Richarlisona. Brazylijczyk wyprzedził rywali i przymierzył precyzyjnie w kierunku lewego słupka.

Liverpool nie wszedł dobrze w mecz, ale wraz z upływem czasu wyglądał coraz lepiej i starał się doprowadzić do remisu. Everton nie zamierzał się jednak zadowolić jednobramkowym prowadzeniem i wciąż grał odważnie. Piłkarze robili wszystko, abyśmy nie nudzili się na Anfield.

W 19. minucie The Reds mogli wrócić do gry po tym, jak Ben Godfrey wybił piłkę głową wprost pod nogi Jordana Hendersona, który bez zastanowienia przymierzył kapitalnie w lewy dolny róg bramki. Jordan Pickford był jednak czujny i odbił futbolówkę na rzut rożny.

Kłopotów w obronie ciąg dalszy

Juergen Klopp od dłuższego czasu zmuszony jest do wystawienia eksperymentalnej linii obrony z powodu plagi kontuzji. W 26. minucie pojawił się kolejny kłopot, ponieważ grający z konieczności na środku defensywy Henderson prowadził piłkę i bez kontaktu z rywalem upadł na ziemię, łapiąc się za mięsień dwugłowy uda. Kapitan The Reds podjął próbę kontynowania gry, ale chwilę później opuścił przedwcześnie murawę. Jego miejsce zajął Nathaniel Phillips.

Liverpool przeważał w posiadaniu piłki, ale z wyjątkiem strzału Hendersona, nie wykreował dogodnych okazji strzeleckich. Natomiast Everton w 33. minucie mógł wygrywać już 2:0. Lucas Digne dośrodkował w szesnastkę, gdzie świetnie ustawiony był Seamus Coleman. Irlandczyk próbował pokonać Alissona uderzeniem głową, ale ten dobrze interweniował. The Toffees do szatni schodzili z korzystnym wynikiem.

Nie ilość, a jakość

Początek pierwszej połowy należał bezdyskusyjnie do Evertonu. Po przerwie bardzo widoczny był Liverpool, a konkretnie Sadio Mane, który w krótkim odstępie czasu mógł kilkukrotnie pokonać bramkarza. Senegalczyk z miernym skutkiem uderzał piłkę głową.

The Reds stłamsili przeciwnika i dominowali w posiadaniu piłki oraz oddawali więcej strzałów na bramkę rywala. Mimo tego wciąż nie potrafili umieścić piłki w siatce. Z kolei goście mieli korzystny rezultat, więc nie musieli forsować tempa. W 83. minucie podopieczni Carlo Ancelottiego podwyższyli prowadzenie po tym, jak wyprowadzili kontratak, a Richarlison podał do wbiegającego w pole karne Dominica Calverta-Lewina. Swojego rodaka sfaulował Trent Alexander-Arnold, co nie umknęło uwadze arbitra. Chris Kavanagh wskazał na jedenasty metr i nie zmienił decyzji nawet po obejrzeniu powtórki na monitorze VAR. Do piłki podszedł wprowadzony z ławki rezerwowych Gylfi Sigurdsson, który uderzył celnie w lewy dolny róg bramki. Tym samym Islandczyk ustalił wynik na 2:0 dla Evertonu.

W kolejce numer 26, Liverpool zmierzy się n a wyjeździe z Sheffield United. Natomiast Everton podejmie na własnym stadionie Southampton.