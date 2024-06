Letnie plany transferowe Manchesteru United. Wskazano priorytety

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United planuje ruchy transferowe

Manchester United przygotowuje się na znaczące zmiany w letnim oknie transferowym, które będą miały miejsce pod okiem Sir Jima Ratcliffe’a i jego grupy inwestycyjnej Ineos. Razem z menedżerem Erikem ten Hagiem, klub stawia na znaczące wzmocnienia i odświeżenie składu.

Inwestycje współwłaściciela i Ineosu wnoszą znaczące fundusze, które mogą być wykorzystane na wzmocnienie składu. Dzięki temu Czerwone Diabły mają rywalizować o najlepszych zawodników na rynku. Poparcie zarządu dla decyzji holenderskiego menedżera daje swobodę w kształtowaniu drużyny według własnej wizji, co może przynieść lepsze wyniki sportowe.

Już na początku okna transferowego Manchester United złożył ofertę za Jarrada Branthwaite’a z Evertonu oraz zainteresował się Benjaminem Sesko, co pokazuje determinację klubu. Planowane są zmiany kadrowe, w tym odejście starzejących się graczy na dużych kontraktach. Mogą odświeżyć i wprowadzić nową energię do drużyny. Mowa o rozstaniu z Jadonem Sancho, a to samo dotyczy Victora Lindelofa.

20-krotni mistrzowie Anglii walczą o wzmocnienie swojej defensywy poprzez pozyskanie nowych środkowych obrońców. Niepewna forma niektórych zawodników sprawiły, że wprowadzenie nowych graczy na te pozycje stało się koniecznością. Na liście życzeń znajdują się zawodnicy, którzy mogą natychmiastowo podnieść jakość zespołu. Wśród potencjalnych kandydatów na środkowego napastnika wymienia się takich graczy, jak Victor Osimhen z Napoli czy wspomniany Sesko.