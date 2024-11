Ruud Van Nistelrooy ma za sobą krótką przygodę z Manchesterem United. The Telegraph twierdzi, że Holender wkrótce na własny rachunek może pracować w innym klubie Premier League.

Źródło: The Telegraph

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruud Van Nistelrooy

Ruud Van Nistelrooy ma zostać menedżerem Leicester City

Ruud Van Nistelrooy przez długi czas był łączony pracą w roli menedżera Manchesteru United. Nie brakowało swego czasu doniesień, że były napastnik Czerwonych Diabłów może zastąpić Erika ten Haga. Finalnie do tego nie doszło, ale realny scenariusz zakłada, że wkrótce Van Nistelrooy może zacząć pracę na własny rachunek w lidze angielskiej, do czego przekonuje The Telegraph.

Angielskie medium twierdzi, że na dzisiaj holenderski szkoleniowiec jest kandydatem numer jeden na nowego szefa Leicester City. Wyprzedził pod tym względem takich trenerów jak Carlos Corberan czy Graham Potter.

Jeśli medialne doniesienia okażą się faktem, to dla 48-latka praca w ekipie z King Power Stadium będzie tak naprawdę trzecim dużym wyzwaniem. Wcześniej pracował w PSV Eindhoven, z którym w sezonie 2022/2023 wywalczył Puchar Holandii i Superpuchar Holandii.

Niewykluczone, że w przypadku szybkiego dopięcia sprawy związanej z zatrudnieniem Holendra, już w najbliższy weekend będzie miał miejsce debiut Van Nistelrooya w nowej ekipie. Leicester zmierzy się wówczas z Brentford.

Zespół z King Power Stadium aktualnie plasuje się na 16. miejscu w tabeli ligi angielskiej, mając 10 oczek na koncie. Nad strefą spadkową piłkarze Lisów mają tylko oczko przewagi.

