PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva wkrótce ogłosi odejście z Chelsea

Kontrakt Thiago Silvy z Chelsea obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że 39-latek w nadchodzącym letnim okienku opuści londyński klub na zasadzie wolnego transferu. Jak poinformował brytyjski dziennik “Evening Standard”, środkowy obrońca w najbliższych dniach oficjalnie ogłosi, że rozstanie się z zespołem The Blues. 113-krotny reprezentant Brazylii może wrócić do ojczyzny.

Wydaje się więc, iż bardzo doświadczony stoper jeszcze nie zakończy kariery, ponieważ od dawna prowadzi rozmowy z włodarzami Fluminense. To właśnie w tej drużynie Thiago Silva stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki, a zatem historia może zatoczyć koło. Urodzony w Rio de Janeiro zawodnik to absolutna legenda brazylijskiego futbolu. Defensor przed przeprowadzką na Stamford Bridge występował dla francuskiego Paris Saint-Germain.

Mierzący 181 centymetrów wzrostu stoper w Paryżu spędził osiem sezonów, a z Londynu wyjedzie po czterech latach. Weteran wcześniej miał okazję grać również dla włoskiego Milanu. Thiago Silva w 32 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 4 bramki. Chelsea w miejsce Thiago Silvy może sprowadzić Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona.