Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel przymierzany do Manchesteru United

Bayern Monachium kilka miesięcy temu poinformował, że Thomas Tuchel wraz z końcem sezonu ustąpi ze stanowiska trenera zespołu ze stolicy Bawarii. Postawa drużyny z Allianz Areny pod wodzą 55-letniego szkoleniowca wzbudza mieszane uczucia. Co prawda, Die Roten po jedenastu tytułach z rzędu tym razem nie zdobędą mistrzostwa Bundesligi, ale za to awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z hiszpańskim Realem Madryt.

Thomas Tuchel musi więc powoli rozglądać się za nowym pracodawcą. Wiele wskazuje na to, że doświadczony menedżer zaliczy bardzo miękkie lądowanie. Jak bowiem donosi Georg Holzner na łamach niemieckiego magazynu “Kicker”, 50-latek jest jednym z kandydatów na nowego trenera Manchesteru United. Włodarze Czerwonych Diabłów po zakończeniu póki co rozczarowującej kampanii mogą zwolnić Erika ten Haga.

Nowy współwłaściciel angielskiego klubu Sir Jim Ratcliffe podobno nawiązał już kontakt z Thomasem Tuchelem, aby wybadać jego sytuację. Niemiecki szkoleniowiec jest otwarty na powrót do Premier League, gdzie w latach 2021-2022 miał okazję prowadzić londyńską Chelsea.