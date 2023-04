Legenda Chelsea mówi o Potterze. “Był właściwym wyborem”

Graham Potter w niedzielę pożegnał się z pracą na Stamford Bridge. Anglik zamienił Brighton na Chelsea, ale w klubie z Londynu radził sobie zdecydowanie gorzej niż na The Amex. Mimo powszechnej opinii, zgodnie z którą 47-latek nie był odpowiednią osobą do zarządzania The Blues, jedna z legend stołecznej ekipy ma inne zdanie.

PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter (Chelsea - Borussia Dortmund)

Graham Potter w niedzielę stracił pracę w Chelsea

Anglik poprowadził londyńczyków tylko w 31 meczach

Decyzji o zatrudnieniu byłego trenera Brightonu broni Jimmy Floyd Hasselbaink

Chelsea. Legenda klubu: Potterowi po prostu nie wyszło”

Graham Potter na początku września został trenerem Chelsea. Anglik poprowadził The Blues w zaledwie 31 spotkaniach, a jego średnia wyniosła 1,42 punktu na mecz. Były opiekun Brightonu nie spełnił pokładanych w nim nadziei, na co złożyło się wiele czynników.

Chociaż wydawało się, że Potter utrzyma się na stanowisku do końca sezonu, włodarze stołecznego klubu postanowili pożegnać go już teraz. Czy to potwierdza, że decyzja o zatrudnieniu 47-latka od początku była błędna? Były napastnik Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink w rozmowie ze Sky Sports News nie zgadza się z takimi opiniami.

– Kiedy jesteś w dużym klubie w Premier League, musisz dostarczać odpowiednie wyniki, a takich tam nie było. Nie przeszkadzało mi zatrudnienie Pottera. To był odpowiedni wybór, ale po prostu mu nie wyszło. Przyszedł we wrześniu, miał problemy z powodu nadmiaru kontuzji i tak naprawdę nie mógł zrobić zbyt wiele. „Wiesz, co się stanie, gdy nie wygrasz meczów. W końcu dokonają zmiany.