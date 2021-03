Koszmarna passa Liverpoolu na Anfield trwa nadal

Choć trudno w to uwierzyć Liverpool przegrał szósty z rzędu mecz ligowy na Anfield. W niedzielne popołudnie drużyna Jurgena Kloppa nie sprostała Fulham. Autorem jedynego gola dla gości był Mario Lemina.

Liga Mistrzów oddala się od Liverpoolu coraz bardziej. Drużyna dowodzona przez Jurgena Kloppa już dawno porzuciła myśli o obronie tytułu. Obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli, a remis z Fulham sprawia, że The Reds tracą do czwartej w tabeli Chelsea cztery punkty. Być może w nowym sezonie nie zagrają w ogóle w pucharach.

Kto wie czy mecz nie ułożyłby się zupełnie inaczej, gdyby na początku swoją sytuację wykorzystał Mohamed Salah. Napastnik gospodarzy znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, Areolą, ale przegrał ten pojedynek. Nie licząc tej okazji Liverpool nie miał jednak zbyt wiele do zaoferowania w ofensywie.

Z czasem groźniejsze ataki zaczęli konstruować goście z Londynu. W 36. minucie rajdem w pole karne zbiegł Ademola Lookman, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez Neco Williamsa. Skuteczniejszy był w 45. minucie Mario Lemina, który dał Fulham prowadzenie. Po wrzutce Andy’ego Robertsona piłkę w polu karnym przechwycił Mohamed Salah. Po chwili zza jego pleców wyskoczył wspomniany Lemina. Przejął futbolówkę i strzałem przy długim słupku nie dał szans bramkarzowi The Reds.

Liverpool bił głową w mur

Gospodarze przebudzili się po przerwie. Tak przynajmniej się wydawało. W 50. minucie byli bowiem o krok od wyrównania. Alphonse Areola popisał się kapitalną interwencją po tym, jak po wrzutce Neco Williamsa z woleja uderzał Diogo Jota. Jak się później miało okazać, była to najgroźniejsza akcja Liverpoolu.

W 71. minucie bliski wyrównania był też Sadio Mane. Po dośrodkowaniu Naby’ego Keity atakujący gospodarzy uderzył po strzale głową w słupek. Ostatecznie więcej bramek na Anfield jednak nie oglądano.

Za sprawą wygranej Fulham jest coraz bliżej uniknięcia degradacji do niższej klasy rozgrywek. The Cottagers zrównali się punktami z Brighton and Howe Albion.