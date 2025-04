Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Ibrahima Konate na dłużej w Liverpoolu? Negocjuje nowy kontrakt

Kilka dni temu Mohamed Salah wreszcie przedłużył wygasający kontrakt z Liverpoolem, związując się z angielskim klubem do 30 czerwca 2027 roku. 32-letni skrzydłowy otrzymał sowitą podwyżkę wynagrodzenia w nagrodę za świetne występy w obecnym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że lada moment śladem egipskiego gwiazdora pójdzie Virgil van Dijk, który prowadzi zaawansowane rozmowy z włodarzami lidera Premier League w sprawie kontynuowania współpracy.

Jak podaje brytyjski serwis “TBR Football”, to nie koniec gabinetowych działań władz Liverpoolu, ponieważ kolejny w kolejce do podpisania nowej umowy z drużyną The Reds jest Ibrahima Konate. Aktualny kontrakt 25-letniego Francuza obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a działacze Czerwonych chcą lepiej zabezpieczyć przyszłość środkowego obrońcy. W grę wchodzi więc przedłużenie pobytu zawodnika na Anfield Road o minimum dwie następne kampanie.

Ibrahima Konate z powodzeniem występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się na Anfield Road za 40 milionów euro z Lipska. Wcześniej grał w FC Sochaux oraz Paris FC, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Mierzący 194 centymetry stoper w koszulce angielskiej ekipy rozegrał łącznie 127 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 4 asysty. Warto dodać, że mający świetne warunki fizyczne defensor znajduje się na radarach francuskiego PSG oraz hiszpańskiego Realu Madryt.