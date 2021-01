Kolejny Niemiec kandydatem do pracy w Chelsea

Chelsea FC w najbliższą sobotę zmierzy się w meczu ligowym z Fulham FC. Ekipa z Zachodniego Londynu powalczy jednocześnie o to, aby przerwać serię trzech ligowych spotkań bez wygranej. Tymczasem niemiecki Bild podaje, że Julian Nagelsmann znalazł się również na krótkiej liście kandydatów do objęcia sterów nad zespołem The Blues.

Chelsea FC miała przed startem sezonu ambitne plany, aby zawojować nie tylko ligę angielską, ale również europejskie puchary. Co prawda londyński team wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Niemniej ostatnie występy podopiecznych Franka Lamparda nie napawają optymizmem.

Chelsea latem poważnie się wzmocnił. Szeregi The Blues wzmocnili między innymi Timo Werner, Kai Havertz, czy Thiago Silva. W każdym razie drużyna ze stolicy Anglii po rozegraniu 17 meczów ligowych plasuje się w środku ligowej stawki, legitymując się dorobkiem 26 punktów na koncie. Do Lidera Manchesteru United londyńczycy tracą 10 oczek.

W związku z powyższym media coraz częściej spekulują o tym, kto może zostać nowym menedżerem Chelsea. W gronie kandydatów wymieniane już były takie nazwiska jak: Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, czy Brendan Rodgers. Z kolei najnowsze doniesienia wskazują, że kolejnym trenerem na liście życzeń jest Julian Nagelsmann.

Niemiec aktualnie prowadzi RB Lipsk. 33-latek ma co prawda kontrakt z klubem z Bundesligi do końca czerwca 2023 roku. Niemniej perspektywa pracy w lidze angielskiej może być dla niego kusząca. Tym bardziej że miałby okazję współpracować z zawodnikami, których zna z ligi niemieckiej.

RB Lipsk pod batutą Nagelsmanna jest aktualnie wiceliderem niemieckiej ekstraklasy, legitymując się dorobkiem 31 punktów. Do pierwszego Bayernu Monachium traci tylko dwa oczka.



