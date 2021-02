Klopp zaprzeczył, aby Liverpool potrzebował przebudowy

Po nie najgorszym początku sezonu, Liverpool dzielnie piął się w górę. Niestety wszystko zmieniło się w jesiennych derbach z Evertonem, kiedy z boiska przedwcześnie musiał zejść Virgil Van Dijk. Od tamtej pory The Reds musieli walczyć z ogromnymi przeciwnościami losu. Na przestrzeni ostatnich tygodni drużyna Jurgena Kloppa zaliczyła cztery porażki z rzędu w Premier League, ale sam menadżer przyznaje, że jego drużyna nie potrzebuje przebudowy, a jedynie czasu, żeby wszyscy kontuzjowani wrócili do pełni sił.

Klopp dobrze wie w czym leży problem

Wszystko wskazuje na to, że Liverpool nie obroni mistrzostwa w tym roku. Co więcej, obecnie w ligowej tabeli nie kwalifikuje się nawet do gry w Lidze Mistrzów. W Anglii od dawna trwają spekulacje, czy aby na pewno The Reds nie powinni poszukać dodatkowych rozwiązań. Natomiast Jurgen Klopp twardo stąpa po ziemi i nie zamierza rezygnować z niektórych piłkarzy. To fakt, że dwunastu graczy ma 28 lat, lub więcej. W dużej mierze przyszłość klubu przez najbliższe lata będzie opierała się na talentach Robertsona, Joe Goemza, Alexandra-Arnolda i Curtis Jonesa, którzy mają przed sobą przynajmniej dekadę gry na wysokim poziomie. Niemiecki menadżer nie zwykł gryźć się w język. Na przedmeczowej konferencji jasno dał do zrozumienia w czym leży problem dyspozycji jego zawodników: Dobrze wiem co masz na myśli, ale nie sądzę, żeby przyszedł czas na ogromną przebudowę. Tegoroczna kadra nie miała okazji tak na prawdę zagrać razem. Myślę, że warto się temu przyjrzeć. Teraz wszystko zależy od wyników. Tabela nie łamie. Jeśli spojrzymy w tabelę nie jesteśmy zbyt daleko. Jednak kiedy chodzi o wyniki, to jesteśmy daleko od ideału – przyznał Klopp.

W szatni nadal panuje dobra atmosfera

Aktualni mistrzowie Premier League tracą do liderującego Manchesteru City 19 punktów. Do tego doszła czwarta porażka z rzędu, z resztą o szczególnej wartości. Przegrana w derbach Liverpoolu była pierwszą od 20 lat. Everton wykorzystał słabe punkty odwiecznego przeciwnika i pokonał go na Anfield (2:0). Najgorszym w tym wszystkim jest niekończąca się plaga kontuzji. Klopp z całych siła stara doprowadzić swoją ekipę do pierwszej czwórki. Pomimo nieprzekonujących wyników, szef Liverpoolu uważa, że jego podopieczni wciąż wykonują kawał świetnej roboty, a morale nadal są wysokie. W dodatku potwierdził, że chociaż nastroje w szatni były lepsze, nadal panuje pozytywna atmosfera, ponieważ wszyscy, którzy tam pracują chcą odmienić oblicze tegorocznego sezonu: Może i to nie jest najlepsza atmosfera, jaką kiedykolwiek mieliśmy, jednak między nami wszystko jest w porządku. W tak trudnych czasach mamy też dobre chwile. Musimy codziennie pokazywać swoją prawdziwą twarz i tak właśnie u nas jest – dodał 53-latek.

Kapitan The Reds już po operacji. Wróci na boisko z końcem kwietnia

Jordan Henderson przeszedł operację kontuzjowanej pachwiny. Uraz narodził się podczas przegranych derbów Merseyside. Teraz nadszedł czas na powrót do pełni sił. Doświadczonego reprezentanta Anglii zabraknie w rywalizacjach z Sheffield United, Chelsea, Fulham, Wolves oraz rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Obviously gutted to have picked up an injury but will do everything I can to support the team while working on my rehab. https://t.co/UG3V89tsV1 — Jordan Henderson (@JHenderson) February 26, 2021

Do całej sytuacji przed pojedynkiem z Szablami odniósł się Jurgen Klopp. Niemiec nie owijał w bawełnę i na piątkowej konferencji powiedział, jaki może mieć to wpływ na grę jego drużyny: Wszyscy muszą być z nami w kontakcie. W tej chwili jest sporo kontuzjowanych zawodników. Oni nadal są liderami, nawet gdy nie trenują. Nadal wierzę, że Jordan rozegra jeszcze dobre zawody w tym sezonie – podsumował menadżer Liverpoolu.

Rywalizacja z Sheffield United wystartuje w niedzielę. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na 20:15. Natomiast transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport.