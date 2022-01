Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool oficjalnie kupił Luisa Diaza z FC Porto. Juergen Klopp jest zachwycony tym transferem. Niemiec wierzy, że Kolumbijczyk da drużynie mnóstwo jakości.

Na Anfield za 60 milionów euro przeniósł się Luis Diaz

Sprowadzenie Kolumbijczyka jest bardzo ważne dla Juergena Kloppa

Niemiec jest przekonany do umiejętności nowego nabytku, o którym wypowiedział się bardzo pozytywnie

Klopp w euforii

Wielu ekspertów skreśliło już Liverpool z wyścigu o wygranie Premier League. The Reds w pewnym momencie mieli bardzo dużą stratę punktową do Manchesteru City. W przypadku wygrania zaległego meczu, dystans do Obywateli będzie wynosił sześć oczek.

W dogonieniu maszyny Pepa Guardioli Liverpoolowi ma pomóc Luis Diaz, który oficjalnie wzmocnił zespół z siedzibą na Anfield. Kolumbijczyk kosztował The Reds aż 60 milionów euro. To czwarty najdroższy zawodnik w historii tego klubu. Juergen Klopp wierzy, że to świetnie wydane pieniądze.

– Nie mógłbym być szczęśliwszy, że udało nam się dopiąć tę umowę i sprowadzić Luisa do Liverpoolu. Zawsze byłem za sprowadzaniem zawodników w styczniu tylko wtedy, gdy będziesz chciał ich sprowadzić także latem i tak właśnie jest w przypadku Luisa. To wybitny zawodnik i ktoś, kogo śledziliśmy od bardzo dawna – rzekł opiekun Liverpoolu. Podziękował on władzom klubu za sprowadzenie Diaza.

– Muszę również jasno wyrazić moje uznanie dla naszego właściciela i zespołu transferowego za to, za zdecydowane działanie w drodze do finalizacji. Wierzymy, że Luis jest zawodnikiem, który uczyni nas lepszymi teraz i w przyszłości. Jest zawodnikiem, którego naprawdę chcieliśmy, a oni sprawili, że tak się stało, więc jestem bardzo szczęśliwy – stwierdził Juergen Klopp.

