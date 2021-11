Liverpool FC przegrał z West Ham United 2:3. Menedżer The Reds, Juergen Klopp docenił klasę rywala, ale miał też liczne zastrzeżenia do pracy sędziego.

Liverpool FC poniósł pierwszą porażkę w sezonie 2021/2022 w Premier League

Juergen Klopp miał po meczu pretensje do sędziego Craiga Pawsona

Jego zdaniem arbiter skrzywdził Liverpool w dwóch sytuacjach

Pretensje Kloppa

Liverpool FC przegrał z West Ham United na Stadionie Olimpijskim 2:3. Była to nie tylko pierwsza porażka The Reds w tym sezonie w Premier League, ale i pierwsza od 25 meczów we wszystkich rozgrywkach. Pierwszy gol dla Młotów został zaliczony jak samobój Alissona, dwa pozostałe strzeli Pablo Fornals i Kurt Zouma.

I właśnie o sytuację z udziałem brazylijskiego bramkarza, Juergen Klopp miał pretensje do arbitra głównego spotkania, Craiga Pawsona.

Pokrzywdzony Alisson, niebezpieczny Cresswell

– Pierwszy gol to faul na naszym bramkarzu – powiedział Klopp przed kamerami Sky Sports. – Co mógł wówczas zrobić Alisson? Został uderzony w ramię, więc jak mógł złapać piłkę? To bez sensu.

Sporo kontrowersji wywołała również próba ataku Aarona Cresswella na Jordanie Hendersonie. Ostatecznie kapitanowi Liverpool FC nic poważnego się nie stało, ale zdaniem niemieckiego szkoleniowca, pomocnik WHU powinien zostać ukarany kartką. – To było lekkomyślne zagranie. Nawet jeżeli nic nie zrobił Hendersonowi i nie dotknął piłki, to jednak nie może tak atakować rywala – dodał.

