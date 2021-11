Liverpool FC przegrał z West Ham United 2:3. Virgil Van Dijk stwierdził po meczu, że przy stanie 1:1 The Reds za bardzo się odkryli.

Gracze Juergena Kloppa zbyt ofensywni

Liverpool FC przegrał z West Ham United 2:3. Tym samym, nie ma już w Premier League zespołów niepokonanych. Do przerwy na Stadionie Olimpijskim był remis 1:1. Od początku drugiej połowy gracze Juergena Kloppa rzucili się do ataków, za co zapłacili najwyższą możliwą cenę. Między 67. a 74. minutą, Alissona pokonywali bowiem Pablo Fornals oraz Kurt Zouma. W samej końcówce, rozmiary porażki klubu z miasta Beatlesów zdołał jedynie zmniejszyć Divock Origi.

Zdaniem obrońcy The Reds, Virgila Van Dijka to właśnie zbyt ofensywna postawa w drugiej połowie zadecydowało o porażce jego zespołu.

Liverpool FC niecierpliwy

– To był intensywny mecz, myślę, że w pierwszej połowie spisywaliśmy się dobrze. W drugiej jednak graliśmy zbyt pochopnie, za bardzo chcieliśmy zdobyć bramkę na 2:1. Zdecydowanie zabrakło nam równowagi między obroną a atakiem – przyznał holenderski obrońca w rozmowie ze stacją Sky Sports.

– Czasem trzeba być bardziej opanowanym, bardziej cierpliwym w grze, a nie za wszelką cenę starać się strzelić gola. To porządne pukanie, ale wierzę, że po przerwie reprezentacyjnej się podniesiemy – dodał.

