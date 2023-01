fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool niespodziewanie przegrał w poniedziałek z Brentford 1-3. Menedżer “The Reds” Jurgen Klopp skomentował blamaż swojej drużyny.

Liverpool stracił trzy bramki przeciwko Brentford

“The Reds” nie zasłużyli w poniedziałek na zdobycz punktową

Jurgen Klopp skrytykował decyzję sędziego przy trzecim trafieniu dla rywali

Klopp nie pozostawił suchej nitki na arbitrze

Po wznowieniu ligowych rozgrywek Liverpool radził sobie całkiem nieźle. Wygrał oba dotychczasowe spotkania i zbliżył się do czołówki Premier League. W poniedziałek jednak “The Reds” padli ofiarą własnych błędów w defensywie. Brentford fantastycznie wypunktowało wyżej notowanego rywala, pakując mu aż trzy bramki.

Jurgen Klopp ocenił blamaż swojej ekipy. Przyznał, że w pierwszym kwadransie piłkarze Liverpoolu powinni wykorzystać dwie korzystne okazje do zdobycia gola.

– Brentford strzela dużo bramek, ale też dużo traci – całkiem dobrze radzą sobie w ofensywnych stałych fragmentach. Drugi gol – jestem bardzo zawiedziony – najpierw uszło nam to na sucho, a potem nie byliśmy gotowi. To jest coś, czego najbardziej nienawidzę.

– Pierwszą bramkę straciliśmy w momencie, w którym powinniśmy prowadzić już dwoma golami. Myślę, że sytuacje Darwina Nuneza i Kostasa Tsimikasa były bardzo dobre – wspominał niemiecki szkoleniowiec.

Opiekun Liverpoolu poświęcił swój czas na przeanalizowanie trzeciej bramki dla Brentford, która jego zdaniem nie powinna zostać uznana. W trakcie biegu do piłki Bryan Mbeumo przepchnął Ibrahimę Konate i doprowadził do jego upadku, tworząc sobie dogodną okazję do oddania strzału. Według Kloppa w tamtym momencie doszło do przewinienia.

– To nigdy nie jest gol. Jeśli kiedykolwiek oglądałeś piłkę, wiesz, że lekkie szturchnięcie sprawi, że zawodnik przewróci się, gdy jest w pełnym sprincie. Tak właśnie stało się z Ibou. Powinni anulować to trafienie – przekonywał.

