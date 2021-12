Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

W czwartek Tottenham zagra ze Stade Rennais w Lidze Konferencji. Londyńczycy będą osłabieni, ponieważ w klubie wykryto osiem przypadków koronawirusa.

Niepokojące informacje przekazało Sky Sports

W Tottenhamie wykryto osiem przypadków koronawirusa, z czego większość u piłkarzy

Londyńczycy w czwartek mają rozegrać mecz w Lidze Konferencji

Tottenham dotknięty przez Covid-19

Od momentu zatrudnienia Antonio Conte w Tottenhamie minął miesiąc. Były to intensywne tygodnie dla londyńczyków, którzy rozegrali sześć spotkań. Cztery z tych potyczek miały miejsce w Premier League. Tutaj Koguty nie przegrały ani razu. Na swoją korzyść rozstrzygnęły mecze z: Leeds (2:1), Brentford (2:0) i Norwich (3:0). Przeciwko Evertonowi było 0:0.

Praca Antonio Conte daje zauważalne efekty. Jego zespół mógł być już nawet w pierwszej czwórce, ale spotkanie z Burnley zostało przełożone za względu na niekorzystne warunki pogodowe. Tottenham nie może jednak zadowolić się aktualnym stanem rzeczy, ponieważ wkrótce może odpaść z Ligi Konferencji. W czwartek podejmie u siebie Stade Rennais. Wiadomo już, że londyńczycy przystąpią do tej potyczki osłabieni.

Sky Sports informuje, że w Tottenhamie wykryto osiem przypadków koronawirusa. Dwie zarażone osoby to członkowie sztabu trenerskiego. Z kolei pozostała szóstka to gracze podstawowego składu. Dla Antonio Conte stanowi to spory problem przed arcyważnym czwartkowym meczem.

Łącznie z najbliższą batalią w Lidze Konferencji, Tottenham w 2021 roku rozegra jeszcze aż siedem meczów. Skala trudności będzie tylko rosła. Londyńczycy będą rywalizowali bowiem z: Leicester, Liverpoolem, czy West Hamem.

