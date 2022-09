Źródło: The Guardian

Kilka dni temu Graham Potter opuścił Brighton na rzecz prowadzenia Chelsea. 47-letni Anglik wciąż nie został zastąpiony, choć faworytem na stanowisko nowego menedżera “The Seagulls” jest Kjetil Knutsen.

Po zwolnieniu Thomasa Tuchela szkoleniowcem Chelsea został Graham Potter

Dla Brighton była to niespodziewana sytuacja. W ostatnich dniach trwały poszukiwania nowego menedżera

Faworytem do zastąpienia Pottera jest Kjetil Knutsen

Twórca norweskiej potęgi może zakotwiczyć w Premier League

Porażka Chelsea z Dinamem Zagrzeb rozpoczęła prawdziwą lawinę. Słabe wyniki na początku sezonu doprowadziły do zwolnienia Thomasa Tuchela, a saga dotycząca nowego menedżera londyńczyków trwała bardzo krótko. Już następnego dnia poinformowano o zakontraktowaniu Grahama Pottera, którego wykup z Brighton kosztował 16 milionów funtów.

Rozwój wydarzeń mocno zaskoczył włodarzy “The Seagulls”, którzy rozpoczęli poszukiwania następcy Pottera. W mediach przewijały się między innymi nazwiska Ange Postecoglou z Celticu, Abela Ferreiry z Palmeiras czy Roberto De Zerbiego, choć faworyt jest inny. “The Guardian” informuje, że Brighton jest bliskie zatrudnienia Kjetila Knutsena.

53-latek odpowiada za stworzenie norweskiej potęgi, czyli FK Bodo/Glimt. Ma już na swoim koncie dwa tytuły mistrzowskie, a w poprzednim sezonie zaliczył fantastyczną przygodę z Ligą Konferencji Europy, gdzie dotarł aż do ćwierćfinału. W samych superlatywach o jego warsztacie trenerskim wypowiadał się między innymi Jose Mourinho.

Obecnie Knutsen w dalszym ciągu radzi sobie okazale. Wraz z FK Bodo/Glimt znalazł się w fazie grupowej Ligi Europy, ocierając się przy tym o Ligę Mistrzów. Jeżeli zdecyduje się on na ofertę Brighton, przejdzie bliźniaczo podobną drogę, co Potter. Przed przenosinami do Premier League Anglik również opiekował się klubem ze Skandynawii.

