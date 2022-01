Carragher: kibice nie wybaczą właścicielom odejścia Salaha

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Jamie Carragher uważa, że zarząd Liverpoolu powinien jak najszybciej rozwiązać kwestię nowego kontraktu Mohameda Salaha. Klub od miesięcy prowadzi negocjacje z Egipcjaninem, który liczy na sporą podwyżkę.

Liverpool jedynie zremisował bezbramkowo z Arsenalem w półfinale Pucharu Ligi

Carragher po tym meczu docenił nieobecnych Sadio Mane i Mohameda Salaha

Legenda The Reds uważa, że zarząd powinien jak najszybciej rozwiązać kwestię przedłużenia kontraktu z Egipcjaninem

“Salah chce zarabiać tyle, co najlepsi. Co w tym dziwnego?”

Liverpool jedynie zremisował bezbramkowo z Arsenalem w półfinale Pucharu Ligi i to pomimo gry w przewadze od 24. minuty. Ta niemoc strzelecka jeszcze bardziej uwydatniła, ile znaczą dla The Reds Mohamed Salah i Sadio Mane. Pierwszy z wymienionych od dłuższego czasu negocjuje nowy kontrakt z klubem znad Mersey. Egipcjanin niejednokrotnie wypowiadał się nawet na temat publicznie, przekonując, że piłka jest po stronie zarządu, a on sam chętnie pozostanie.

Czwartkowy mecz skłonił do refleksji na temat gwiazdy Liverpoolu klubową legendę.

– Brak Salaha i Mane to ogromna strata. Rozmowy na temat kontraktu pierwszego z nich powinny zostać zintensyfikowane, bo widać, co się dzieje, gdy go nie ma. Jako kibic Liverpoolu zauważasz, że negocjacje się przeciągają. W ostatnim czasie inne wielkie postacie zespołu przedłużyły już przecież kontrakty. Salah chce zarabiać tyle samo, co każdy czołowy gracz w Premier League czy na świecie. A dlaczego miałby nie chcieć? Zasługuje na to, mówimy o jednym z najlepszych graczy globu. Kartą przetargową Liverpoolu jest to, że Egipcjanin nie bardzo ma, gdzie odejść. Real Madryt i Barcelona odpadają przez kwestie finansowe, a gracz raczej nie odejdzie do któregoś klubów z Manchesteru – uważa Jamie Carragher.

“Salah to jeden z najlepszych piłkarzy w historii Liverpoolu”

– Nie zapominajmy, za jaką kwotę Liverpool kupił Salaha. Zainwestowali w niego marne pieniądze. Nie chodzi o to, by dać graczowi tyle, ile chce, ale kibice nie wybaczą zarządowi, jeśli Salah opuści ten klub latem czy za półtora roku. To legenda The Reds. Jeden z najlepszych piłkarzy, jakich mieliśmy. Trzeba załatwić tę sprawę jak najszybciej – dodał były środkowy obrońca.

Salah trafił na Anfield Road w 2017 roku za 42 miliony euro. Od tamtego czasu sięgnął z klubem, między innymi, po mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. Dwukrotnie został też królem strzelców Premier League. W bieżącym sezonie udowadnia fantastyczną formę. W 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotował aż 23 gole i dziewięć asyst.

Czytaj więcej: Klopp nie panikuje ws. Salaha.

Liverpool FC Brentford 1.32 5.80 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. stycznia 2022 07:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin