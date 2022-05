Kibice Newcastle wyśmiali Man City

Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Newcastle

W niedzielny wieczór Man City rozbił Newcastle aż (5:0). Fanom gości nie przeszkodził wynik, aby przez większość spotkania głośno dopingować swoją drużynę. Jak się okazało, w pewnym momencie kibice Srok wyśmiali The Citizens ironiczną przyśpiewką “jesteśmy bogatsi niż wy”.

Man City wciąż liderem Premier League

Obywatele rozbili Newcastle (5:0) w ostatnim meczu ligowym

W drugiej połowie podczas dominacji gospodarzy, kibice Srok wyśmiali rywali ironiczną przyśpiewką skierowaną w stronę katarskich właścicieli

Sympatycy Newcastle przejęli na kwadrans Etihad

W początkowej fazie sezonu Premier League, Newcastle zostało wykupione przez saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych za 320 mld funtów. Na jaw wyszedł majątek nowego właściciela Srok, który kilkukrotnie przebija konta bankowe szefów Man City.

Zimą zarząd z St. James’ Park wydał krocie na wzmocnienia. Ruchy transferowe okazały się trafne i teraz klub ze spokojem patrzy na kolejny sezon. W niedzielę doszło do rywalizacji Man City – Newcastle. Kibice zgromadzeni na Etihad czuli, że pewna przygoda dobiegła końca. Chodziło oczywiście o brak awansu The Citizens do finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Pepa Guardioli nie schowali jednak głowy w piasek i zdominowali Newcastle (5:0).

Kiedy w drugiej połowie Man City nie pozwalał wyjść piłkarzom Howe’a, w pewnym momencie sympatycy Newcastle uciszyli stadion. Wszystko przez ironiczną przyśpiewką skierowaną w Obywateli, którzy jeszcze rok temu mogli pochwalić się największym budżetem w całej stawce.

– “Jesteśmy bogatsi niż wy, ej City jesteśmy bogatsi niż wy. Gdzie wasza Liga Mistrzów, gdzie wasze sny, Newcastle będzie wielkie, a na pewno bogatsze niż wy” – skandowali kibice Newcastle przez ostatni kwadrans spotkania.

Trzeba przyznać, że plany Newcastle na letnie okienko są imponujące. Podobno Sroki szykują się do ogłoszenia wielkiego transferu, a do wydania będzie łącznie 350 mln funtów. Tymczasem Man City prowadzi w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Jeżeli Guardiola i spółka utrzymają właściwy kurs, zdobędą czwarty tytuł w przeciągu sześciu lat.

Czytaj więcej: Joseph Colley: Niektóre decyzje nas frustrowały. Nie wiedziałem, że Wisła jest tak dużym klubem