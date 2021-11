Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United zremisował z Chelsea FC 1:1 w hicie 13. kolejki Premier League, a spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo. Na studiu Sky Sports Roy Keane ostro skrytykował za tą decyzję menedżera MU, Michaela Carricka.

Manchester United zremisował z Chelsea FC w meczu 13. kolejki Premier League

Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo

Roy Keane skrytykował za to menedżera Michaela Carricka

Ronaldo zaczął na ławce

Manchester United zremisował na Stamford Brigde z Chelsea FC 1:1. Menedżer Czerwonych Diabłów, Michael Carrick zaskoczył wszystkich, pozostawiając na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pojawił się na boisku dopiero w 63. minucie, zaś Carrick w pomeczowym wywiadzie przyznał, że taki był jego plan na starcie z The Blues.

Jego decyzję, w studiu Sky Sports ostro skrytykował jego były kolega klubowy, Roy Keane.

Carrick musi się nauczyć współpracy

– Ronaldo to nie jest piłkarz, który ma siedzieć na ławce rezerwowych. On na niej prawdopodobnie zamarzał. Nie po to przecież wracał do Manchester United – przyznał.

– Jest światowej klasy graczem. Jego statystyki po powrocie są bardzo dobre. To skąd zatem pomysł, aby sadzać takiego zawodnika na ławce rezerwowych. Czasami trzeba popracować nad supergwiazdami, które nie robią, tego co oczekujesz. Ale wybaczasz im później wszystko, bo strzelają dla Ciebie ważne gole – dodał.

