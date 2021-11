Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United zremisował z Chelsea FC 1:1 w 13. kolejce Premier League. W zespole Czerwonych Diabłów największym zaskoczeniem był fakt, że mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo. Tymczasowy menedżer MU, Michael Carrick po zakończeniu spotkania wyjaśnił powody swojej decyzji.

Manchester United zremisował z Chelsea FC w hicie Premier League

Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo

Michael Carrick wyjaśnił po meczu skąd taka decyzja

Ronaldo w rezerwie

Manchester United zremisował z Chelsea FC w najciekawszym meczu 13. kolejki Premier League. Bramkę dla Czerwonych Diabłów zdobył Jadon Sancho w 50. minucie, z kolei 17 minut później wyrównał Jorginho. Dla kibiców największym zaskoczeniem był fakt, że spotkanie na ławce rozpoczął Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pojawił się na murawie Stamford Brigde dopiero w 63. minucie, ale nie był w stanie zmienić już przebiegu spotkania.

Po meczu, w rozmowie ze Sky Sports, Michael Carrick wyjaśnił dlaczego nie skorzystał z usług CR7 od początku.

– W nocy wprowadziłem kilka zmian i poprawek, aby poprawić naszą sytuację. Ronaldo to wyjątkowa postać, ale taki był po prostu plan gry na to spotkanie, nic więcej. Rozmawiałem z Cristiano na ten temat, dobrze to przyjął i tak właśnie postanowiliśmy postąpić – wyjaśnił.

