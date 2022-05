PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte i Harry Kane

Jak donosi Evening Standard, Harry Kane porzucił plany opuszczenia Tottenhamu. Odmiana drużyny pod wodzą Antonio Conte sprawiła, że Anglik jest skłonny podpisać nowy kontrakt ze Spurs. Obecny obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Przed rokiem Harry Kane mocno walczył o opuszczenie Tottenhamu. Manchester City złożył za niego oficjalne oferty

Anglik pozostał, ale nadal planował odejście w przyszłości. Zatrudnienie Antonio Conte odmieniło jednak – i Tottenham, i podejście napastnika

28-latek jest skłonny podpisać nowy kontrakt ze Spurs, pod warunkiem, że w zespole pozostanie włoski trener

Conte odmienił perspektywę Kane’a

Jeszcze rok temu wydawało się, że kariera Harry’ego Kane’a w Tottenhamie dobiegnie końca. Napastnik miał dość braku walki o trofea i marzył o transferze do Manchesteru City. Zresztą, z wzajemnością. Obywatele wystosowywali oficjalne oferty do Spurs, ale Daniel Levy odrzucał każdą z nich. Ostatecznie angielski napastnik pozostał w Londynie, ale nie krył rozczarowania. Początek sezonu pod wodzą Nuno Espirito Santo był katastrofalny. Klub zdecydował się zatrudnić Antonio Conte i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Włoch sukcesem zakończył misję pozornie niemożliwą i zakwalifikował Tottenham do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Portal Evening Standard zdradza, że Kane jest pod wrażeniem pracy nowego szkoleniowca. Na tyle, że jest nawet gotów przedłużyć umowę ze swym macierzystym klubem. Napastnik, który w lipcu skończy 29 lat wierzy, że pod wodzą Conte Koguty są w stanie nareszcie dołożyć do, tak wyśmiewanej, gabloty jakieś trofeum. Kapitan reprezentacji Anglii pozostaje jednak cierpliwy. Najpierw chce poczekać na rezultat rozmów trenera z Antonio Paraticim. Conte udowodnił już w Interze, że jeśli dyrektorzy nie są skłonni realizować jego wizji, ten jest gotów odejść, niezależnie od tego, co już wypracował z danym zespołem. W Londynie sytuacja wydaje się jednak dość jasna. Koguty mają pieniądze; ostatnio poinformowano o dodatkowym zastrzyku budżetu transferowego o wysokości 150 milionów funtów. Można zatem zakładać, że szkoleniowiec otrzyma wymagane wzmocnienia.

Obecny kontrakt Kane’a wygasa w 2024 roku. Ewentualna prolongata nowej umowy zbliży Anglika do spędzenia całej seniorskiej kariery w barwach Tottenhamu – nie licząc wypożyczeń. Napastnik w perspektywie ma pobicie dwóch rekordów. Pierwszy należy do Jimmy’ego Greavesa i dotyczy liczby zdobytych bramek dla Kogutów. Drugi to jeszcze istotniejszy laur i mowa tu o rekordowej liczbie goli w Premier League. Obecnie 28-latek traci do Alana Shearera 52 trafienia.

Kane w bieżącej kampanii wystąpił w 50 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 27 bramek i dziesięć asyst.

