W piątek rozpoczęły się konferencje prasowe w Premier League. Trenerzy są do dyspozycji dziennikarzy, dzięki czemu mogliśmy poznać opinię Jurgena Kloppa odnośnie nowych właścicieli Newcastle. Opiekun Liverpoolu zwrócił się bezpośrednio do dyrektora naczelnego angielskiej ekstraklasy, aby wyjaśnił, dlaczego zezwolił na przejęcie Srok przez Saudyjczyków.

Sprzedaż Newcastle coraz częściej wzbudza kontrowersje i zaczęto doszukiwać się w całej operacji podwójnego dna

Swoje zaniepokojenie całą sytuacją wyraziła również organizacja Amnesty International, która oczekuje wyjaśnień od włodarzy Premier League

Swoje trzy grosze w tej sprawie dołożył też Jurgen Klopp, który nie zamierzał gryźć się w język

Sprzedaż Newcastle ma drugie dno?

Coraz bardziej rosną kontrowersje wokół sprzedaży Newcastle. Klub znalazł się w rękach Saudyjczyków, którzy nagminnie łamią prawa człowieka w swoim kraju. Do akcji w tej sprawie wkroczyło nawet stowarzyszenie Amnesty International. Brytyjski urzędnik organizacji poprosił o spotkanie z Richardem Mastersem, który jest naczelnym dyrektorem Premier League.

– Mamy nadzieję, że fani, zawodnicy oraz personel Newcastle United poważnie przyjrzą się sytuacji w zakresie łamania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej przygotują oświadczenie do wypowiedzenia się na ten temat – rozpoczął Sacha Deshmukh, dyrektor generalny Amnesty UK.

– Chciałbym również uzyskać informację od Richarda Mastersa, który kieruje Premier League i zgodził się na sprzedaż Newcastle – dodał.

Jurgen Klopp wyraził swój sprzeciw na konferencji

Jurgen Klopp zapytany na konferencji prasowej o operację “Newcastle” nie zamierzał gryźć się w język. Opiekun Liverpoolu przyznał wprost, że jest zaniepokojony całą sytuacją. Niemiec również prosi Richarda Mastersa o wyjaśnienie całej sytuacji, na czele z kontrowersyjnym przejęciem Srok przez Saudyjczyków.

– Czekałem na oficjalne oświadczenia od Richarda Mastersa lub kogoś innego. Wszyscy wiemy, że istnieją oczywiście pewne obawy dotyczące kwestii praw człowieka w kraju, który będzie teraz rządził Newcastle. To chyba jasne, że wszyscy myślimy tak samo – wypalił Klopp.

– Pieniądze nie mogą kupić wszystkiego, ale z czasem będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby podjąć kilka błędnych decyzji, a następnie podjąć właściwe decyzje. Może kiedyś będą tam gdzie chcą być już teraz. Pewnie Richard Masters, pomyślał: „Tak, spróbujmy, zobaczymy co z tego wyjdzie” – dodał Niemiec.

Co ciekawe, większość klubów z Premier League zapowiedziała się za zwołaniem nadzwyczajnego spotkania w celu omówienia przejęcia Newcastle przez suwerenny fundusz majątkowy Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo Klopp porównał cały przebieg sprzedaży Newcastle do próby powstania Superligi.

– Co to będzie oznaczać dla piłki nożnej? Kilka miesięcy temu mieliśmy ogromną kłótnię na cały świat z 12 klubami próbującymi zbudować Superligę. Słusznie, że tak się nie stało, ale tutaj to jest rodzaj tworzenia super zespołu. Dla mnie to prawie to samo. Będą mieli gwarantowane miejsca w Lidze Mistrzów. Natomiast finansowe fair play w dzisiejszych czasach? Chyba nikt dokładnie nie wie, czy nadal istnieje – zakończył.

