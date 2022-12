fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool zanotował udany powrót do ligowego grania, a Jurgen Klopp wierzy, że w drugiej części sezonu uda się odrobić straty do czołówki Premier League. W piątek “The Reds” zagrają z Leicester City.

Liverpool pogubił wiele punktów na początku sezonu

Teraz “The Reds” zdołali wrócić na właściwe tory

Już w piątek ekipa Jurgena Kloppa zagra z Leicester City

Klopp liczy na poprawę wyników

Liverpool fatalnie rozpoczął obecny sezon Premier League, na co spory wpływ miały problemy zdrowotne wielu zawodników. “The Reds” gubili punkty z niżej notowanymi rywalami i szybko wykluczyli się z walki o krajowe mistrzostw. Pomimo trudnej sytuacji nie zamierzają się poddawać i celują w jak najlepszy rezultat na koniec kampanii.

Piłkarze wicemistrza Anglii zaliczyli udany powrót do ligowego grania, bowiem w poniedziałek pokonali Aston Villę 3-1. Aktualnie zajmują w tabeli szóste miejsce, a do liderującego Arsenalu tracą aż 15 punktów. Na konferencji prasowej przed meczem z Leicester City Jurgen Klopp zapewnił, że obóz “The Reds” jest pełen wiary w odrobienie punktów do ligowej czołówki.

– Gonimy. Zdecydowanie jesteśmy w nastroju do pościgu. Musimy być bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla każdego rywala, tak już jest. Bardzo podobał mi się nasz początek – wiem, że starcie z Aston Villą było bardzo intensywne – ale byłem zachwycony tym, jak weszliśmy w to spotkanie. Wyraźnie było widać, że zagraliśmy inaczej niż w wielu spotkaniach tego sezonu, to bardzo ważne, będziemy chcieli to powtórzyć, spróbujemy zacząć bardzo energetycznie, a później oczywiście to kontynuować.

– Dobre jest to, że szczerze mówiąc po przerwie czujemy się naprawdę świeżo, wcześniej nie wiedzieliśmy jaki taka pauza będzie miała na nas wpływ. Jesteśmy bardzo podekscytowani, chcemy wciąż grać i grać, to musimy pokazywać na boisku, najbliższą ku temu okazję będziemy mieli w meczu z Leicester – mówi Niemiec.

