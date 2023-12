IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Jose Mourinho

Umowa Jose Mourinho z Romą wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku

Nie wiadomo, czy Portugalczyk przedłuży kontrakt z włoskim klubem mimo trwających rozmów

60-latek może być bowiem opcją na nowego opiekuna Newcastle United

Newcastle United obserwuje sytuację Jose Mourinho

Jose Mourinho jest w trakcie negocjacji z Romą w sprawie przedłużenia umowy, ale Newcastle United pozostaje “zafascynowane” 60-latkiem, w którym widzi potencjalnego następcę Eddiego Howe’a, gdyby Sroki zawodziły pod wodzą Anglika.

Dla Jose Mourinho przeprowadzka na St James’ Park byłaby powrotem do Premier League. Przypomnijmy, że portugalski szkoleniowiec dwukrotnie pracował w Chelsea, a także prowadził Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

Doświadczony menedżer w ostatnim czasie był łączony również z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Co więcej, popularny The Special One wprost przyznał, że nie zamyka się na taką opcję w przyszłości.