Angielski dziennik The Sun donosi, że po intensywnym letnim oknie transferowym szatnia Manchesteru United stała się za wąska dla wszystkich zawodników. W wyniku takiego stanu rzeczy szafkę Phila Jonesa przeniesiono do szatni graczy młodzieżowych.

Manchester United sprowadził latem sześciu nowych graczy

Szatnia pierwszego zespołu ma tylko 24 miejsca

W wyniku przetasowań, Phil Jones trafił do szatni zawodników U-23. Anglik występuje w zespole Czerwonych Diabłów od jedenastu lat

Jones wyrzucony z szatni Manchesteru United

Przybycie Erika ten Haga do Manchesteru United zapowiadano jako rewolucję. Poniekąd do niej doszło. Klub zapewnił Holendrowi sześciu wytypowanych przez niego zawodników. Najdroższym zakupem Czerwonych Diabłów został Anyony, który może kosztować nawet sto milionów euro. Drugi na liście jest Casemiro. Real Madryt otrzymał za niego 70 milionów euro.

Wspomniane transfery pozytywnie wpłynęły na dynamikę zespołu, ale nie każdy musi być zadowolony z tak szerokiego przetasowania w szatni. The Sun donosi bowiem, że Phil Jones z tejże szatni został wyproszony.

Przebieralnia pierwszej drużyny Manchesteru United może pomieścić 24 zawodników. Wychowankowie, walczący o kontrakt seniorski, zwykle przebierają się w szatni dla graczy U-23. Angielski dziennik przekonuje, że to właśnie tam trafił Jones.

To potężny cios dla środkowego obrońcy. Co prawda już od kilku lat nie jest etatowym członkiem wyjściowego składu, ale należy do zespołu nieprzerwanie od ponad dekady. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. Na jego mocy 30-latek inkasuje 110 tysięcy funtów tygodniowo.

W minionym sezonie Jones rozegrał zaledwie pięć spotkań dla Manchesteru United we wszystkich rozgrywkach. Trwająca kampania nie zapowiada się dla weterana lepiej. Jak dotąd nie dostał od ten Haga ani minuty.

