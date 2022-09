PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Chelsea FC próbowała tego lata sprowadzić z AC Milan Rafaela Leao. Rossoneri odrzucili za swoją gwiazdę ofertę zbliżoną do stu milionów euro. The Blues zamierzają jednak powalczyć o Portugalczyka w następnym roku.

Chelsea w końcówce okienka mocno zabiegała o Rafaela Leao

The Blues oferowali sto milionów euro, ale Milan je odrzucił

Anglicy za rok ponownie spróbują sprowadzić portugalską gwiazdę

Leao wciąż na celowniku The Blues

Rafael Leao w minionym sezonie udowodnił swoją przydatność na wysokim poziomie. Reprezentant Portugalii był czołową postacią drużyny AC Milan, która ostatecznie sięgnęła po długo wyczekiwane mistrzostwo Włoch. Sam 23-latek był podstawowym napastnikiem zespołu, notując 11 ligowych bramek i dziesięć asyst.

Nic dziwnego, że błyskotliwy zawodnik wzbudził zainteresowanie najmożniejszych ekip na świecie. W ostatnich dniach letniego okienka transferowego o zakontraktowanie Leao walczyła Chelsea. The Blues oferowali doprawdy godne warunki. Rossoneri otrzymaliby 90 milionów euro i kartę zawodniczą Christiana Pulisicia. Pomimo znacznych problemów finansowych mistrzów Włoch, ci zdecydowali się odrzucić tę propozycję.

Portugalczyk u progu trwającej kampanii udowadnia, że była to dobra decyzja Stefano Pioliego i dyrektorów z Mediolanu. Nadal regularnie zagraża bramce rywala, a w niedzielę zanotował dwie bramki i asystę w prestiżowych derbach z Interem.

Angielskie media donoszą, że Chelsea zamierza w przyszłym roku powrócić po usługi 23-latka. Jeżeli gracz nie dojdzie do porozumienia z Milanem w sprawie przedłużenia umowy, następne lato może być ostatnim momentem, by zarobić na podopiecznym pieniądze. Obecny kontrakt obowiązuje bowiem do 30 czerwca 2024 roku.

W pięciu dotychczasowych meczach Serie A, Leao zanotował trzy bramki i dwie asysty.

