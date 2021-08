Jakim cudem Van de Beek nie zmienił klubu? Holender nie skreślony jeszcze u Solskjaera

Źródło: The Times



Manchester United w trakcie trwającego okienka transferowego spełnił w dużym stopniu oczekiwania kibiców. Szeregi Czerwonych Diabłów wzmocnili: Jadon Sancho i Raphael Varane. Tymczasem zastanawiać może, jako to możliwe, że w klubie wciąż został Donny Van de Beek. Holender według wielu opinii jest rozczarowaniem w ekipie z Old Trafford.

Manchester United tego lata dokonał solidnych wzmocnień w ofensywie

Czerwone Diabły nie zdecydowały się jak na razie na rozstanie z Donnym Van de Beekiem

Informacje na temat Holedra pojawiły się na łamach The Times

Van Beek po niezwykłej transformacji

Manchester United pozyskał Van de Beeka za 35 milionów funtów we wrześniu minionego roku. Z zawodnikiem wiązano duże nadzieje. Ten jednak nie otrzymywał zbyt wielu okazji do gry w wyjściowym składzie od Ole Gunnara Solskjaera.

Holenderski pomocnik jak dotąd wystąpił w 36 meczach w angielskim zespole, mając na koncie jednego gola i dwie asysty. Ciekawe doniesienia na temat piłkarza opublikował z kolei The Times. Mogło wydawać się, że Holender za wszelką cenę będzie szukał nowego pracodawcy. Tymczasem agent Van de Beeka regularnie odrzuca propozycje w sprawie piłkarza.

W trakcie okresu przygotowawczego była natomiast zauważalna niezwykła transformacja zawodnika pod względem budowy fizycznej. Gdy zawodnik trafił do Man Utd, to był szczupłym piłkarzem, imponującym wyszkoleniem technicznym. Dzięki intensywnej pracy na siłowni i nabraniu masy ciała piłkarz ma być lepiej przygotowany do wymagań Premier League.

Możliwe zatem, że menedżer Czerwonych Diabłów, zamiast wystawiać Holendra na listę transferową, przekazał mu konkretne wytyczne, dotyczące poprawy warunków fizycznych. Po ich spełnieniu zawodnik być może będzie gotowy na to, aby otrzymać kolejną szansę od Solskjaera.

Kolejną oznaką niechęci Man Utd do sprzedaży Van de Beeka jest fakt, że giganci Premier League nie podjęli żadnych starań, aby tego lata pozyskać pomocników. Sternicy wicemistrzów Anglii skupili się na wzmocnieniu obrony oraz ofensywy.

Czytaj więcej: Gigantyczny spadek przychodów klubów Premier League. Na czele Manchester United