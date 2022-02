Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo znajduje się w ostatnim czasie w tragicznej formie i psuje atmosferę w szatni Manchester United. Zdaniem byłego gracza Czerwonych Diabłów, Paula Ince`a, Portugalczyk ma zły wpływ na szatnię MU.

Cristiano Ronaldo od dwóch miesięcy nie zdobył bramki dla Manchester United

Przez to rośnie strata Czerwonych Diabłów do czołówki Premier League

Zdaniem Paul Ince`a zachowanie CR7 ma toksyczny wpływ na szatnie

Ronaldo bez gola w 2022 roku

Portugalski atakujący wrócił do Manchesteru latem, po 12 latach przerwy. Na Old Trafford wiązaną wielkie nadzieje z powrotem Cristiano Ronaldo, który miał dać Manchesterowi United pierwsze od ponad dekady mistrzostwo Anglii. I faktycznie, pierwsze miesiące w wykonaniu mistrza Europy 2016 były imponujące. W pierwszym dwóch meczach Premier League, CR7 trzykrotnie trafiał do siatki. Zdobywał bramki również w każdym z pięciu meczów Ligi Mistrzów, w których występował.

Do końca 2021 roku, Ronaldo nastrzelał zatem dla Czerwonych Diabłów we wszystkich rozgrywkach 14 goli (poza tym zaliczył trzy asysty). United jednak nie grali na miarę oczekiwań. Awansowali co prawda do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale stosunkowo szybko stracili szansę na mistrzostwo Anglii. To spowodowało coraz większą frustrację Portugalczyka, który zaczął psuć atmosferę w szatni. W 2022 r. 184-krotny reprezentant Portugalii ani razu jeszcze nie wpisał się na listę strzelców, choć wystąpił już w sześciu meczach na dwóch frontach.

Na łamach portalu Geting Casino, ostro postawę CR7 w nowym roku, ostro skrytykował były gracz MU, Paul Ince (286 meczów w latach 1989-1995).

Ronaldo wyrzuca zabawki z wózka

– To nie jest Ronaldo sprzed 19 lat, gdy pierwszy raz pojawił się na Old Trafford, to Ronaldo 37-letni. Gdy ludzie mówili, że będzie świetny dla klubu i dla młodzieży, można było przypuszczać, że mają rację – przyznał 53-krotny reprezentant Anglii.

– Ale on idzie tunel i rozrzuca wokół swoje zabawki z wózka. Dla mnie to zły przykład. To piłkarzy u schyłku swojej kariery i jeśli nie może zagrać z Burnley FC, którzy są na dole tabeli to jest to coś poważnego. To powinno dotyczyć całego zespołu, ale na razie dotyczy tylko Ronaldo – dodał.

