Cosmin Iftode / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Wyjaśniła się przyszłość Heung-Min Sona. Zostanie w Londynie

Kontrakt Heung-Min Sona z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, dlatego przyszłość skrzydłowego jeszcze do niedawna stała pod znakiem zapytania. Teraz jednak jest już wszystko jasne, ponieważ włodarze londyńskiego klubu właśnie rozpoczęli proces aktywacji klauzuli przedłużającej umowę. Koguty miały taką możliwość i postanowiły z niej skorzystać. 32-latek najprawdopodobniej pozostanie więc w drużynie Spurs co najmniej do końca sezonu 2025/2026 – donosi w piątek Fabrizio Romano.

To fantastyczna wiadomość dla trenera Tottenhamu Hotspur, czyli Ange Postecoglou. 129-krotny reprezentant Korei Południowej od dawna jest bowiem kluczowym piłkarzem w zespole Kogutów, a ponadto pełni zaszczytną rolę kapitana, przejmując opaskę po odejściu Harry’ego Kane’a. Heung-Min Son z powodzeniem występuje w londyńskiej ekipie od sierpnia 2015 roku, kiedy trafił na White Hart Lane za 30 mln euro z Bayeru Leverkusen.

Dotychczasowy bilans koreańskiego gwiazdora na angielskich boiskach wygląda następująco – 419 meczów, 165 goli i 87 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Heung-Min Sona na około 45 mln euro. Warto dodać, że w ostatnich miesiącach lewy napastnik był łączony z Atletico Madryt, które szuka następcy Antoine’a Griezmanna. Jednakże ten transfer niemal na pewno ostatecznie nie dojdzie do skutku.