Eden Hazard to zawodnik, który po zakończeniu kariery udziela się medialnie. Belg ostatnio podzielił się swoimi przemyśleniami na temat, jaki zawodnik jest najlepszy na świecie.

Źródło: Daily Mail / Podcast Obi One

Źródło: Daily Mail / Podcast Obi One

fot. Imago / Frederic Chambert / Panoramic Na zdjęciu: Eden Hazard

Od lata trwają dyskusję, jaki piłkarz jest najlepszy w historii

Wielu stawia na Cristiano Ronaldo lub Lionela Messiego

Eden Hazard wyróżnił w podcaście Obi One inną legendę piłki nożnej

Były reprezentant Belgii zakończył karierę w wieku 32 lat

Hazard dokonał wyboru w sprawie najlepszego piłkarza świata

Eden Hazard w trakcie kariery piłkarskiej bronił barw przede wszystkim Chelsea i Realu Madryt. 33-latek regularnie występował też w reprezentacji Belgii. Hazard pozwolił sobie na rozstrzygnięcie debaty, kto jest najlepszym piłkarzem świata w historii, wybierając jednak pomocnika.

– Moim zdaniem Lionel Messi jest lepszy pod względem czysto piłkarskim. Niemniej zdaję sobie sprawę tego, że ludzie mają różne zdania na ten temat. Cristiano Ronaldo to wyborny strzelec, który przynosi trofea swoim drużynom. Gość ma 39 lat i będzie pewnie zdobywał bramki do 50 lat. W każdym razie najlepszy w historii był Zinedine Zidane – mówił Belg w rozmowie w podcaście Obi One.

Były reprezentant Francji rozegrał w drużynie narodowej 108 meczów. Zdobył w nich 31 bramek. Największymi sukcesami Zidane’a w karierze piłkarskiej są mistrzostwo świata wywalczone w 1998 i mistrzostwo Europy z 200 roku. Zizou ma też na swoim koncie dwa mistrzostwa Włocha z Juventusem, triumf w Lidze Mistrzów i mistrzostwo La Liga z Realem Madryt.