Harry Kane przekazał interesujący list za pośrednictwem mediów społecznościowych. Napastnik Tottenhamu odniósł się w nim do ostatnich wydarzeń związanych z chęcią odejścia do Manchesteru City. Na ten moment nic takiego się nie wydarzy, ponieważ 28-latek wraca do Londynu, aby wznowić treningi z resztą zespołu.

Harry Kane wydał oficjalne oświadczenie ws. powrotu do Tottenhamu

Napastnik próbował wcześniej wymusić transfer, ale klub pozostał nieugięty

Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po przymusowej kwarantannie wróci do regularnych treningów w ekipie Kogutów

Harry Kane wydał oficjalne oświadczenie

Harry Kane od dłuższego czasu wysyłał jasne sygnały, że chętnie podejmie się nowych wyzwań. Wszystko miało miejsce jeszcze przed startem mistrzostw Europy. Natomiast już na turnieju temat odejścia z Tottenhamu ponownie powrócił. Wówczas usłyszeliśmy, że 28-latek skupia się na Euro 2020 i później podejmie decyzję odnośnie swojej przyszłości.

Jednak od rozpoczęcia letniego okna transferowego poznaliśmy już więcej konkretów. Do walki o reprezentanta Anglii wkroczył Manchester City, który zaoferował Kogutom za ich kapitana aż 150 mln funtów. Daniel Levy twardo trzymał się kwestii, że nic nie dojdzie do skutku dopóki w klubie nie pojawi się Harry Kane.

Piłkarz grał na zwłokę. Okłamał zarząd, nie pojawiając się w Londynie na zaplanowane spotkanie w poniedziałek. W konsekwencji na 28-latka wylała się spora fala hejtu w Internecie, z kolei gorzkich słów nie oszczędziły też legendy Premier League.

Prawdopodobnie otoczenie Kane’a doradziło mu, aby w jak najszybszy sposób odpowiedział na zarzuty i przedstawił swoje stanowisko w całym zamieszaniu.

– “Minęło prawie dziesięć lat od mojego debiutu w barwach „Spurs“. Przez każdy rok wy – kibice – okazywaliście mi całkowite wsparcie i miłość“ – rozpoczął Kane.

– “Dlatego też boli mnie czytanie niektórych komentarzy, które pojawiły się w tym tygodniu, kwestionujących mój profesjonalizm. Choć nie będę zagłębiał się w szczegóły tej sytuacji, chcę wyjaśnić, że nigdy nie odmówiłbym i nigdy nie odmówiłem treningu. Jutro wracam do klubu, zgodnie z planem – zaznaczył.

Nie zrobiłbym nic, co mogłoby narazić na szwank moje relacje z kibicami, którzy udzielili mi tak niesłabnącego wsparcia podczas mojej pracy w klubie. Zawsze tak było, tak jest i dziś – zakończył.

Co z transferem do City?

Transfer Harry’ego Kane’a do Manchesteru City wciąż pozostaje sprawą otwartą. Na ten moment zawodnik tylko odniósł się do ostatnich wydarzeń medialnych, chcąc ratować swój wizerunek.

W piątek Pep Guardiola wyznał na przedmeczowej konferencji, że Obywatele nadal są zainteresowani pozyskaniem 28-latka. Wszystko jednak zależy od Tottenhamu, który dotychczas nie zwykł odpowiedzieć na gigantyczną ofertę mistrza Anglii.

– Harry jest graczem Tottenhamu. Jeśli Tottenham nie chce negocjować, to koniec. Jeśli chcą negocjować, wiele klubów chciałoby go podpisać, więc nie jesteśmy wyjątkiem. Bardzo się nim interesujemy, oczywiście będziemy próbować dalej – powiedział Guardiola.

Przeczytaj również: Chelsea gotowa na operację “Messi”