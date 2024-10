Hajto postawił warunek Matty’emu Cashowi w kadrze

Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol" skomentował możliwy powrót Matty'ego Casha do kadry. - Wymagam od reprezentanta Polski, żeby mówił po polsku po dwóch latach - postawił warunek ekspert "Polsatu Sport".

Tomasz Hajto mocno o obrońcy Aston Villi

Matty Cash zadebiutował w reprezentacji Polski w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu wystąpił w 15 meczach, a jego licznik zatrzymał się w marcu tego roku, kiedy na boisku spędził zaledwie 11 minut w starciu z Estonią. Nie jest tajemnicą, że piłkarz Aston Villi nie posługuje się płynnie językiem polskim. Tomasz Hajto twierdzi, że obrońca nie może liczyć na powołanie do kadry, dopóki nie opanuje naszego języka.

– Wymagam od reprezentanta Polski, żeby mówił po polsku po dwóch latach. Jak się nie nauczy, to nie ma prawa być powołany – stwierdził ekspert piłkarski. – Nie wyobrażam sobie, żeby Roman Kołtoń przeprowadzał wywiad z Polakiem po niemiecku. Maxi Oyedele potrafi parę wyrazów i powiedział, że “potrzebuje trochę czasu, ale będzie się starał”. Dla mnie to jest sygnał do powołania – dodał.

– Nie podoba mi się sytuacja, że ktoś mówi, że nie chce się uczyć języka polskiego, bo jest za późno. Nigdy nie jest za późno – ja tego nie akceptuję. Nie wyobrażam sobie, żeby Polak nie potrafił zaśpiewać hymnu – podkreślił.

Matty Cash jest zawodnikiem Aston Villi od 2020 roku, kiedy to opuścił Nottingham Forest. W bieżącym sezonie Premier League wystąpił zaledwie w trzech meczach, spędzając na angielskich murawach łącznie zaledwie 188 minut.