Dobre informacje dla Lecha Poznań. Ważny piłkarz ma przedłużyć umowę

Konrad Swierad /Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań odzyskał rytm i odbił sobie niedawne niepowodzenia, wygrywając na boisku świetnie ostatnio dysponowanej Cracovii

Po raz kolejny błysnął Mikael Ishak, który zdobył gola i zaliczył asystę. Kapitan Lecha ma już ponad 50 bramek w barwach “Kolejorza”

Niektórym kluczowym piłkarzom Lecha kończą się latem kontrakty, ale klub pracuje już nad ich przedłużeniem. Goal.pl ma nowe informacje w tej sprawie



“Kolejorz” pokazał klasę w Krakowie

Lech Poznań liderem Ekstraklasy. Taki widok niezwykle cieszy fanów “Kolejorza”, mocno rozczarowanych poprzednim sezonem. I choć ostatnio klub z Wielkopolski złapał zadyszkę, to jednak na trudnym terenie w Krakowie poradził sobie doskonale. OK, pierwsza połowa nie należała może do tych z gatunku doskonałych, ale w drugiej ekipa Nielsa Frederiksena pokazała klasę.



To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów “Kolejorza”. Z informacji Goal.pl wynika, że Lech jesli bliski przedłużenia umowy z jednym z czołowych piłkarzy. Chodzi o Joela Pereirę. Kontrakt Portugalczyka wygasa z końcem tego sezonu, ale, jak słyszymy, jest blisko jego przedłużenia. To dobre wieści, bo jeszcze niedawno niektórzy powątpiewali w taki scenariusz, wieszcząc odejście obrońcy po tym sezonie.

Nigdzie nie szło mu tak dobrze jak w Lechu

Pereira trafił do Lecha latem 2021 roku z cypryjskiej Omonii Nikozja. W tym sezonie zagrał w 11 meczach Ekstraklasy, zaliczając 3 asysty. Jego ogólny dorobek w Poznaniu to 136 spotkań, 3 gole i aż 26 asyst. W żadnym innym klubie nawet nie zbliżył się do takich statysyk, widać więc, że poznański klimat mu służy. I, jak słyszymy, wszystko jest na dobrej drodze, aby właśnie w Lechu 28-latek kontynuował karierę. Jeśli na ostatniej prostej nie wydarzy się nic niespodziewanego (a nie powinno) to już niedługo Pereira podpisze nową umowę z Lechem.