Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zachwyca reprezentując Manchester City. Sergio Aguero kibicuje Norwegowi, który może pobić rekord Premier League.

Sergio Aguero skomentował wyczyny Erlinga Haalanda

Argentyńczyk uważa, że Norweg pobije rekord Premier League

Jego zdaniem 22-latek może zapisać się w historii Manchesteru City

Haaland może zapisać się w historii Premier League

Erling Haaland kosztował Manchester City 60 milionów euro (według portalu Transfermarkt). To znakomita inwestycja mistrza Anglii. Norweg strzela bowiem jak na zawołanie. W Premier League trafi do tej pory już 18 razy. 22-latkowi brakuje coraz mniej bramek do pobicia rekordu strzelonych goli w jednym sezonie. Sergio Aguero jest pewny, że Haalandowi uda się zapisać w historii ligi angielskiej.

– Zdobył do tej pory 18 bramek w Premier League, a dotychczasowy najlepszy wynik w sezonie to 34. Jak tak dalej pójdzie, to na pewno uda mu się pobić ten rekord. Myślę, że Haaland utrzymuje formę z występów w innych klubach – a ta forma polega na zdobywaniu bramek – uważa legendarny napastnik Manchesteru City. Aguero dla Obywateli strzelił 260 goli. Argentyńczyk uważa, że Haalanda stać na jeszcze lepszy wynik.

– Myślę, że jeśli będzie konsekwentny i jeśli będzie trzymał się Manchesteru City, wszystko jest możliwe. Oby tak się stało, bo to by oznaczało, że City osiągnie nowe, wielkie rzeczy – twierdzi Argentyńczyk. – Jego statystyki są naprawdę godne uwagi. Utrzymał formę grając dla Manchesteru City, a dodatkową zasługą jest to, że potrafi to robić w Premier League, która jest zupełnie innym typem rozgrywek. I to w swoim pierwszym sezonie – dodał Aguero.

