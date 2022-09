fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland tego lata zdecydował się na zmianę barw klubowych. Reprezentant Norwegii zasilił szeregi Man City, dołączając do teamu z Premier League z Borussii Dortmund. Ostatnio na napastnika spadła jednak krytyka. Norweg postanowił na nią odpowiedzieć.

Erling Haaland ostatnio popisał się trafieniem w starciu z Borussią Dortmund

Norweski napastnik mimo zdobycia bramki musiał zmierzyć się z krytyką

22-latek w swoim stylu na nią odpowiedział

Haaland zareagował na niewygodne opinie na jego temat

Erling Haaland w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, notując w nich 13 goli. Ostatnio w kontekście piłkarza pojawiły się stwierdzenia, że nie gra wystarczająco piłką. Norweg przerwał zmowę milczenie w tej kwestii.

– Ludzie mówią, że mam za małą styczność z piłką. Nie obchodzi mnie to. Wiem, co mam robić i co robić. I to jest dokładnie to, co zrobiłem dzisiaj i co będę nadal robić – przekonywał Haaland w rozmowie z beIN Sports.

– Moim marzeniem jest pięć kontaktów z piłką i strzelenie pięciu golu. Tego chcę najbardziej – powiedział zawodnik po zwycięstwie The Citizens z Borussii Dortmund (2:1).

Haaland trafił do teamu z Etihad Stadium za 60 milionów euro. Zawodnik parafował umowę z Manchesterem City do końca czerwca 2027 roku.

W tym sezonie norweski zawodnik rozegrał dwa mecze w Lidze Mistrzów, notując w nich trzy trafienia. Tymczasem w ramach Premier League piłkarz wystąpił w sześciu spotkaniach, strzelając w nich 10 goli.

