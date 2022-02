Pressfocus Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Jarrod Bowen reprezentuje aktualnie West Ham. Namówić Anglika do zmiany barwy klubowych pragnie jednak Manchester United.

Jarrod Bowem jest na celowniku czołowych klubów z Premier League

O pozyskanie Anglika zabiega miedzy innymi Manchester United

W temacie ewentualnego transferu, wiele zależeć będzie od końcowych rozstrzygnięć w lidze

Manchester United chce osłabić ligowego rywala

Latem minionego roku Manchester United ruszył na zakupy, aby skutecznie włączyć się do walki o mistrzostwo Anglii. Na Old Trafford wrócił Cristiano Ronaldo. Ponadto klub wzmocnili Jadon Sancho i Raphael Varane. Mimo tego Czerwone Diabły regularnie zawodzą. Aktualnie są na piątym miejscu w tabeli, lecz ich kwalifikacja do fazy grupowej Ligi Mistrzów to nic pewnego.

W najbliższym oknie transferowym Manchester United znów zamierza być bardzo aktywny. Klub planuje wzmocnić kilka pozycji. Jednym z pomysłów jest sprowadzenie nowego gracza do ofensywy. Kandydat Czerwonych Diabłów to Jarrod Bowen.

Angielski skrzydłowy reprezentuje West Ham od dwóch lat. Od tego momentu rola 25-latka w drużynie Młotów rosła. Aktualnie Bowena można śmiało określić liderem londyńczyków. Opinię tę potwierdzają statystyki. Tylko w sezonie 2021/2022, Anglik rozegrał 34 mecze. Strzelił w nich 11 goli oraz zaliczył 10 asyst.

Liczby oraz umiejętności Bowena robią wrażenie na Manchesterze United, który chce mieć tego zawodnika w swoich szeregach. Portal Transfermarkt wycenia Anglika na 35 milionów euro, chociaż West Ham oczekiwałby zapewne więcej. Kluczowe zdanie w kwestii transferu będzie miał sam Bowen. Nie wiadomo, czy chciałby on przenieść się na Old Trafford. Kluczowe mogą okazać się końcowe rozstrzygnięcia w Premier League i to, czy Manchester United awansuje do Ligi Mistrzów.

