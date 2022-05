PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

W niedzielę rozstrzygnie się rywalizacja o mistrzostwo Anglii. Wszystko w swoich rękach ma Manchester City, który zdobędzie tytuł, jeżeli pokona przed własną publicznością Aston Villę. Menedżer Obywateli Josep Guardiola podczas przedmeczowej konferencji prasowej mówił o swoich przeczuciach oraz przygotowaniach drużyny do ostatniego meczu w tym sezonie.

W niedzielę dowiemy się kto zostanie mistrzem Anglii w sezonie 2021/22

Manchester City zapewni sobie ósmy w historii klubu tytuł, jeżeli pokona u siebie Aston Villę

Josep Guardiola ma dobre przeczucia przed niedzielnym meczem, który rozpocznie się o godzinie 17:00

Tylko tylko mecz

Przed ostatnią kolejką Premier League w sezonie 2021/22 Manchester City prowadzi w ligowej tabeli, mając na swoim koncie jeden punkt więcej od drugiego Liverpoolu. Obywatele muszą więc pokonać na Etihad Stadium Aston Villę, aby obronić mistrzostwo Anglii i świętować ósmy w historii klubu tytuł.

– Powiedziałem naszym zawodnikom, że to tylko mecz piłki nożnej. Nie myślcie o tym, jak bardzo bylibyśmy szczęśliwy lub smutni, tylko skupcie się na tym, co musimy zrobić, aby pokonać Aston Villę. Zdobycie jednego tytułu więcej lub jednego mniej jest ważne, ale to tylko gra w piłkę – powiedział Guardiola.

– Musimy skupić się na ty, czy zagra Watking, czy Ings, czy tylko Watking. Douglas Luiz jako środkowy pomocnik, czy zagrają trójką lub czwórką pomocników? Czy John McGinn będzie grał w środku czy na zewnątrz. Czy Coutinho i Buendia będą grali razem? To jest to, co musimy zrobić, aby wygrać ten mecz – kontynuował hiszpański szkoleniowiec.

– Mam przeczucie, że wszystko pójdzie niewiarygodnie dobrze. Nie byliśmy tu wiele razy w naszej historii, ale czy musimy się denerwować? Nie ma mowy. Po prostu starajmy się cieszyć i przeżyć ten moment – dodał.

Bez zmian w przygotowaniach

Josep Guardiola przyznał również, że drużyna do niedzielnego meczu z Aston Villą przygotowuje się w taki sam sposób, jak do każdego innego ligowego meczu.

– Trudno jest kontrolować emocje. To są ludzie i istnieje obawia, co się stanie, jeśli Villa zdobędzie bramkę. Może trzeba żyć z czymś, co jest niewygodne, ale musimy reagować tak dobrze, jak to tylko możliwe. W piłce nic nie jest zakończone, dopóki się nie skończy. Nie poddawaj się, rób to, co robiłeś przez ostatni miesiąc i dąż do celu. To, co planujemy, to tylko gra w piłkę. Nic więcej – powiedział Guardiola.

– Nie planujemy nic nowego, przed meczem wszyscy będą w domach z rodzinami. Przygotowujemy się do meczu, aby wygrać z Aston Villą i będzie realizować plan, który zakłada zwycięstwo. Nic więcej. Możemy snuć różne teorie, ale to jest tylko piłkarski mecz z jedenastoma zawodnikami i dobrym menedżerem, który będzie próbował nas pokonać – dodał szkoleniowiec Manchesteru City.

