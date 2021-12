Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Menedżer Manchester City, Pep Guardiola skomentował występ swoich zawodników w rywalizacji z Leicester City w 19. kolejce Premier League. Hiszpański szkoleniowiec przyznał, że na Etihad Stadium kibice oglądali szalone spotkanie.

Manchester City pokonał Leicester City 6:3 w spotkaniu 19. kolejki Premier League

Pep Guardiola widział u swoich podopiecznych w drugiej połowie momenty zwątpienia

Dzięki cierpliwości, mistrzom Anglii udało się jednak efektownie wygrać to starcie

City obudziło się we właściwym momencie

Manchester City na Boxing Day podarował swoim kibicom szalony prezent w postaci efektownego zwycięstwa z Leicester City 6:3. Myli się jednak ten, kto uważa, że zwycięstwo piłkarzom Pepa Guardioli przyszło w niedzielne popołudnie łatwo. Fani mistrzów Anglii na Etihad Stadium oglądali szalone spotkanie. Gospodarze już do przerwy prowadzili 4:0 po golach Kevina De Bruyne, Riyada Mahreza, Ilkaya Gundogana oraz Raheema Sterlinga.

W drugiej połowie jednak, w ciągu dziesięciu minut, podopieczni Brendana Rodgersa zdołali zdobyć trzy bramki (James Maddison, Ademola Lookman i Kelechi Iheanacho). Gdy realne stawało się nawet zwycięstwo dobrze dysponowanych Lisów, Obywatele przebudzili się, strzelając kolejne dwa gole (Aymeric Laporte i Sterling). Na pomeczowej konferencji prasowej, Guardiola przyznał, że to spotkanie było jako jazda rollercoasterem.

Cierpliwość kluczem do sukcesu

– To był typowy mecz Boxing Day, z wieloma golami – stwierdził Hiszpan. – To była znakomita zabawa dla wszystkich. Dla nas najważniejsze jest jednak, że kontynuujemy dobrą passę i podążamy dobrą drogą. Teraz odpoczywamy przez trzy dni i szykujemy się do kolejnego starcia.

– Nie spodziewałem się takiego powrotu do gry rywali w drugiej połowie. Niemniej, w przerwie podkreślaliśmy, że nawet mimo naszego wysokiego prowadzenia, gdy Leicester było w posiadaniu piłki, cały czas byliśmy w niebezpieczeństwie. Gra cały czas była otwarta, a Leicester pokazał dużą jakość, zwłaszcza gdy zmienił ustawienie. Z takimi drużynami jak oni, zawsze cierpisz. Nawet wtedy gdy wygrywasz – dodał.

– Przy wyniku 4:2 zmienił się trochę sposób myślenia moich piłkarzy, zaś przy stanie 4:3 pojawiły się wątpliwości i myśli, że możemy przegrać to spotkanie. Cały czas jednak byliśmy cierpliwi, mieliśmy swoje szanse i dzięki temu dzisiaj wygraliśmy – podsumował występ swoich piłkarzy.