Guardiola skomentował powrót Conte. “Niesamowity trener”

Antonio Conte doszedł do porozumienia z Tottenhamem i podpisał niespełna dwuletnią umowę. Wracającego do Premier League trenera przywitał Pep Guardiola.

Antonio Conte został nowym szkoleniowcem Tottenhamu

Włoch pracował w Premier League z sukcesami w latach 2016-2018

Wracającego do ligi trenera powitał ciepłymi słowami Pep Guardiola

Guardiola: sukcesy Conte mówią same za siebie

We wtorek Tottenham poinformował, że nowym szkoleniowcem drużyny zostanie Antonio Conte. Londyńczycy rozmawiali z Włochem już latem, ale wówczas nie doszli do porozumienia i zatrudnili Nuno Espirito Santo. Teraz 52-latek musi zbudować wygrywający zespół, który ma już za sobą dziesięć kolejek Premier League.

Nie jest to pierwsza przygoda Conte z angielską ekstraklasą. W latach 2016-2018 prowadził inny londyński klub, Chelsea. Wygrał z nią mistrzostwo oraz Puchar Anglii. Wracającego do Premier League szkoleniowca ciepłymi słowami przywitał Pep Guardiola.

– Po pierwsze, witamy ponownie w Anglii, w Premier League. Jego kariera mówi sama za siebie. Osiągał sukcesy wszędzie, gdzie trenował. To absolutnie niesamowity menedżer – powiedział szkoleniowiec Manchesteru City na konferencji prasowej. Tam, wraz z Katalończykiem pojawił się Kyle Walker. Anglik również powiedział kilka słów o Conte.

– Myślę, że to wspaniały menedżer, to oczywiste. Mam nadzieję, że to będzie dla niego udany etap. To oczywiście kilka trudnych lat dla Tottenhamu, który często zmieniał trenerów. Życzę, zarówno Conte, jak i klubowi, wszystkiego najlepszego – powiedział były zawodnik Spurs.

Manchester City w środę zmierzy się z Club Brugge w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

