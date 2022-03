fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City w meczu 28. kolejki Premier League zmierzy się w roli gospodarza z Man Utd. Tymczasem przed tym starciem menedżer Obywateli przyznał, że jego klub musi pozyskać nowego napastnika.

Man City wyróżnia się tym, że często gra bez klasycznego napastnika

Menedżer The Citizens przyznał jednak, że jego drużyna potrzebuje nowego napastnika

Media wcześniej sugerowały, że Man City może próbować pozyskać Erlinga Haalanda, czy Roberta Lewandowskiego

Guardiola z jasnym stanowiskiem w sprawie wzmocnień ofensywy Man City

Manchester City w trakcie trwającego sezonu zmierza po kolejny mistrzowski tytuł. Chociaż Liverpool nie ułatwia sprawy The Citizens, starając się dotrzymać kroku ekipie z Etihad Stadium. The Reds wyróżniają się najlepszą ofensywą w całej lidze. Z kolei opiekun lidera ligi angielskiej dał do zrozumienia ostatnio, że jego ekipa potrzebuje wzmocnienia w ataku.

– Myślę, że nasz klub zdecydowanie potrzebuje nowego napastnika. Nie zgadzam się z opinią publiczną. Słyszę głosy, że gramy fantastycznie bez napastnika, bo wygrywamy. Gdy jednak nie zwyciężamy, to słychać opinie, że napastnik jest nam potrzebny. Prawda jest taka, że w Premier League trzeba grać z napastnikiem – mówił Guardiola cytowany przez Goal.com.

W trakcie ostatniego okna transferowego szeregi The Citizens zasilił Julian Alvarez. Zawodnik jednak został natychmiast wypożyczony do River Plate na pół roku. Tym samym barw angielskiej ekipy może bronić dopiero od lipca.

W kontekście wzmocnień ofensywy The Citizens w mediach ostatnio spekulowano natomiast, że na celowniku tego klubu znajdują się dwaj zawodnicy. Mowa o Erlingu Haalandzie i Robercie Lewandowskim.

Norweg ma podobno wpisaną klauzulę odstępnego w kontrakcie z Borussią Dortmund, wynoszącą 75 milionów euro. Ma być aktywna już latem tego roku. Kapitan reprezentacji Polski ma natomiast kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. W związku z tym niewykluczone, że jest obecnie czas, w którym rozważa, co dalej. Lewy w przeszłości miał już okazję współpracować z aktualnym opiekunem Obywateli.

